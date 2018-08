Vendidas más de 7.000 entradas para el concierto de Maluma en Palencia Maluma, durante uno de sus conciertos. / Sur Los organizadores confían en colgar el cartel de 'no hay billetes' para la actuación, que tiene unas 9.500 localidades de aforo MARCO ALONSO Palencia Miércoles, 29 agosto 2018, 12:48

«Esperamos colgar el cartel de no hay billetes». Así de optimista se mostró ayer el organizador del concierto de Maluma, Juan José Rodríguez, que asegura que ya han vendido más de 7.000 entradas para la actuación del artista colombiano del próximo martes.

La petición en la plataforma change.org para cancelar el concierto por las letras sexistas del cantante no ha surtido el efecto buscado por su organizadora, la palentina Carlota Lera, y las más de 25.000 firmas recogidas no han servido para que el Ayuntamiento suspendiera la actuación. No obstante, Lera ha querido agradecer en la propia plataforma el apoyo que ha tenido su propuesta. «Al menos nos han oído», afirmó la palentina.

Ese altavoz en el que se convirtió la petición tiene una doble vertiente, y es que el ruido mediático ha servido para poner el foco sobre las letras de Maluma, pero también para que todos sus seguidores sepan que actúa en La Balastera. «No hemos notado que la venta de entradas haya bajado por esto. La polémica no ha deteriorado las expectativas que hemos puesto en el concierto», sentenció Juan José Rodríguez, de Pandora Concerts.

Desde la organización, destacan que un elevado porcentaje de las entradas vendidas corresponden a transacciones realizadas desde la provincia de Palencia. «La ciudad ha respondido muy bien y está claro que los palentinos tienen muchas ganas de ver a Maluma», explican para señalar después que otra buena parte de las localidades retiradas proceden de provincias limítrofes de Castilla y León, así como de las comunidades de Madrid, Cantabria y Asturias.

La polémica suscitada por el concierto ha hecho que se hablara más de asuntos que poco o nada tienen que ver con la llegada de un artista internacional a Palencia, y esa circunstancia parece no gustar demasiado a los organizadores. «Respeto absolutamente la opinión humana, pero crear una noticia paralela a la realidad de un hecho, lo único que hace es desvirtuar la verdad», incide Rodríguez, que solo espera que la actuación cumpla las expectativas para que se demuestre que traer a Maluma a Palencia no fue un error. «El público compra algo porque le convence», concluyó.

36.300 euros públicos

La subvención municipal para el concierto de Maluma será de 30.000 euros más IVA, lo que eleva la aportación del Ayuntamiento a 36.300 euros. Desde el grupo municipal Ganemos vuelven a cargar las tintas con este tema. «Seguimos sin entender que, con la cantidad de recursos que va a mover el concierto, el Ayuntamiento tenga que poner tanto dinero de manera directa», inciden.