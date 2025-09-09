El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Palencia

Una vecina de la avenida Ramón Carande denuncia un robo en la vivienda

Alertó a la Policía ya que al regresar a casa después de trabajar encontró la puerta abierta

El Norte

El Norte

Palencia

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:31

La Policía Local de Palencia confirma que en la noche del lunes, a las 23:36 horas, acudió a un domicilio de la avenida de Ramón Carande de Palencia debido a que una mujer alertó de que al llegar de trabajar se encontró con la puerta abierta y con «cosas desordenadas».

La Policía comprobó que la vivienda parecía haber sido objeto de un robo con fuerza en las cosas. Los agentes efectuaron el pertinente informe fotográfico de la situación.

La mujer fue informada del procedimiento a seguir y la Policía Local trasladó los hechos a la Policía Nacional.

