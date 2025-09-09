Una vecina de la avenida Ramón Carande denuncia un robo en la vivienda

El Norte Palencia Martes, 9 de septiembre 2025, 11:31 Comenta Compartir

La Policía Local de Palencia confirma que en la noche del lunes, a las 23:36 horas, acudió a un domicilio de la avenida de Ramón Carande de Palencia debido a que una mujer alertó de que al llegar de trabajar se encontró con la puerta abierta y con «cosas desordenadas».

La Policía comprobó que la vivienda parecía haber sido objeto de un robo con fuerza en las cosas. Los agentes efectuaron el pertinente informe fotográfico de la situación.

La mujer fue informada del procedimiento a seguir y la Policía Local trasladó los hechos a la Policía Nacional.