El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vaso de residuos del CTR, en una imagen del mes de mayo. Marta Moras
Palencia

El vaso de residuos del CTR se amplía para garantizar la correcta gestión de las basuras

Los rechazos no reciclados ni valorizados se trasladan ahora a Burgos, pero el Consorcio estudia la posibilidad de colaborar con Valladolid

El Norte

El Norte

Palencia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:13

Las obras de ampliación del vaso de rechazos del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Palencia, ubicado en Valdeseñor, comenzaron hace tres semanas, según anunció este viernes Ángeles Armisén, presidenta de la Diputación de Palencia y del Consorcio Provincial de Residuos. Este proyecto, vital para dar continuidad al servicio de gestión de residuos en la provincia, busca resolver la saturación del vaso actual, que dejó de recibir rechazos en mayo de este año debido a la falta de espacio.

«Las obras ya han comenzado. Todavía no lo hemos hecho público, pero ya se ha hecho el replanteo y la empresa encargada está trabajando en la ejecución del nuevo vaso», explicó Ángeles Armisén, en declaraciones recogidas por Ical. Aunque aún no se ha establecido un plazo definitivo para la finalización de las obras, la presidenta del Consorcio Provincial de Residuos expresó su optimismo. «No solo creo que van a cumplir el plazo, sino que vamos a ver si mejoramos el plazo de ejecución», afirmó.

Mientras las obras avanzan, el Consorcio Provincial de Residuos, conformado por la Diputación de Palencia y el Ayuntamiento de la capital, garantizó la continuidad del servicio esencial de gestión de basuras. Actualmente, los rechazos generados en el CTR de Palencia, que no pueden ser reciclados ni valorizados, se trasladan a centros de tratamiento en Burgos gracias a un convenio establecido con la provincia vecina. «Los rechazos se siguen tratando en el CTR de Palencia, pero hasta que el nuevo vaso esté operativo, se llevan a Burgos», detalló Armisén.

Además, el Consorcio está explorando alternativas para optimizar la gestión de residuos. Tras la reciente finalización de la ampliación del vaso de rechazos en el CTR de Valladolid, Palencia está estudiando la posibilidad de colaborar con esta provincia. «Ahora que Valladolid ha ejecutado la ampliación de su vaso, estamos valorando otras opciones, por si acaso pueden ser más rentables», señaló Armisén, que destacó la ventaja de la proximidad geográfica y el menor coste logístico que supondría esta alternativa.

Noticias relacionadas

La Junta retira las basuras del Hospital, pero insiste en que debe retomarse la recogida ordinaria

La Junta retira las basuras del Hospital, pero insiste en que debe retomarse la recogida ordinaria

La reapertura del CTR devuelve la limpieza a las calles del polígono industrial

La reapertura del CTR devuelve la limpieza a las calles del polígono industrial

El Consorcio afirma que utilizará todos los mecanismos legales para garantizar el servicio

El Consorcio afirma que utilizará todos los mecanismos legales para garantizar el servicio

La gestión diaria de los residuos ha sido un desafío que el Consorcio ha abordado con éxito, según Armisén, que agradeció la colaboración de las mancomunidades de la provincia. «Hemos garantizado el servicio esencial día a día, porque los residuos no esperan decisiones administrativas», apuntó. Este esfuerzo conjunto ha evitado que la saturación del vaso de rechazos provoque interrupciones en la recogida de basuras en la capital y los municipios de la provincia.

El proyecto de ampliación del vaso de rechazos, cuya autorización ambiental fue publicada en el BOCyL del pasado 6 de mayo, tiene como objetivo extender la vida útil del CTR de Palencia por una década más.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El hombre que ha quemado a su expareja había salido de prisión y estaba desterrado de Palencia
  2. 2 El modelo e influencer Yago Campos aparece sin vida en un hotel de lujo de Mykonos
  3. 3 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 5 de septiembre
  4. 4

    Cae la banda del BMW tras una noche de asaltos, entre ellos en Arzuaga
  5. 5 El subdelegado del Gobierno advierte: «Las sanciones por alterar la contrarreloj de la Vuelta pueden arruinar a familias»
  6. 6

    El Real Valladolid no quiere más abonados este curso en Segunda
  7. 7

    Un cadáver, cocaína y disparos con una escopeta en un bar de Castrillo-Tejeriego
  8. 8 Una nueva tienda en Vallsur ofrecerá marcas internacionales desde octubre
  9. 9

    Buscan al hombre que ha quemado a su expareja en Cuéllar dentro de un coche
  10. 10

    Olleros de Tera clama por el vecino que presuntamente apuñaló a su atracador: «Es la crónica de una muerte anunciada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El vaso de residuos del CTR se amplía para garantizar la correcta gestión de las basuras

El vaso de residuos del CTR se amplía para garantizar la correcta gestión de las basuras