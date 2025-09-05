El vaso de residuos del CTR se amplía para garantizar la correcta gestión de las basuras

El Norte Palencia Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:13 Comenta Compartir

Las obras de ampliación del vaso de rechazos del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Palencia, ubicado en Valdeseñor, comenzaron hace tres semanas, según anunció este viernes Ángeles Armisén, presidenta de la Diputación de Palencia y del Consorcio Provincial de Residuos. Este proyecto, vital para dar continuidad al servicio de gestión de residuos en la provincia, busca resolver la saturación del vaso actual, que dejó de recibir rechazos en mayo de este año debido a la falta de espacio.

«Las obras ya han comenzado. Todavía no lo hemos hecho público, pero ya se ha hecho el replanteo y la empresa encargada está trabajando en la ejecución del nuevo vaso», explicó Ángeles Armisén, en declaraciones recogidas por Ical. Aunque aún no se ha establecido un plazo definitivo para la finalización de las obras, la presidenta del Consorcio Provincial de Residuos expresó su optimismo. «No solo creo que van a cumplir el plazo, sino que vamos a ver si mejoramos el plazo de ejecución», afirmó.

Mientras las obras avanzan, el Consorcio Provincial de Residuos, conformado por la Diputación de Palencia y el Ayuntamiento de la capital, garantizó la continuidad del servicio esencial de gestión de basuras. Actualmente, los rechazos generados en el CTR de Palencia, que no pueden ser reciclados ni valorizados, se trasladan a centros de tratamiento en Burgos gracias a un convenio establecido con la provincia vecina. «Los rechazos se siguen tratando en el CTR de Palencia, pero hasta que el nuevo vaso esté operativo, se llevan a Burgos», detalló Armisén.

Además, el Consorcio está explorando alternativas para optimizar la gestión de residuos. Tras la reciente finalización de la ampliación del vaso de rechazos en el CTR de Valladolid, Palencia está estudiando la posibilidad de colaborar con esta provincia. «Ahora que Valladolid ha ejecutado la ampliación de su vaso, estamos valorando otras opciones, por si acaso pueden ser más rentables», señaló Armisén, que destacó la ventaja de la proximidad geográfica y el menor coste logístico que supondría esta alternativa.

La gestión diaria de los residuos ha sido un desafío que el Consorcio ha abordado con éxito, según Armisén, que agradeció la colaboración de las mancomunidades de la provincia. «Hemos garantizado el servicio esencial día a día, porque los residuos no esperan decisiones administrativas», apuntó. Este esfuerzo conjunto ha evitado que la saturación del vaso de rechazos provoque interrupciones en la recogida de basuras en la capital y los municipios de la provincia.

El proyecto de ampliación del vaso de rechazos, cuya autorización ambiental fue publicada en el BOCyL del pasado 6 de mayo, tiene como objetivo extender la vida útil del CTR de Palencia por una década más.