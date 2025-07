La Junta retira las basuras del Hospital, pero insiste en que debe retomarse la recogida ordinaria

El problema de las basuras del Hospital Río Carrión de Palencia parece solucionado, al menos, de momento. La Junta ha contratado ya a un gestor ... especializado en el tratamiento de residuos para que retire los cientos de bolsas que durante tres semanas se han ido acumulando en el exterior del complejo hospitalario, dado que la empresa que dirige el CTR de la capital palentina se ha negado hasta ahora a recibir los desechos procedentes del Complejo Hospitalario.

El delegado territorial, José Antonio Rubio Mielgo, ha explicado que ante la imposibilidad de trasladar como ha venido haciéndose durante los últimos años los residuos al CTR se ha contratado una empresa especializada para que los retire. Una parte ya se recogieron el pasado sábado y otro gran volumen de bolsas espera ya cargadas en contenedores especiales de transporte en camión para que vayan saliendo en las próximas horas, con destino a uno de los centros de tratamiento de residuos de la provincia de Valladolid.

Se trata de una solución puntual, dado que el delegado de la Junta insiste en que estos residuos no precisan ningún tratamiento especializado, sino el mismo que las basuras domiciliarias, puesto que se trata de residuos asimilables a urbanos, cuyo destino son los centros de tratamiento como el de la capital palentina. «Yo vuelvo a insistir, el hospital es un vecino más de la de la ciudad de Palencia, ¿no? Y como tal vecino, pues nos deben recoger lo que son los residuos sólidos urbanos», afirma José Antonio Rubio Mielgo, quien insiste en que el Complejo Hospitalario tiene un preciso sistema de selección de residuos para que los que son infecciosos o peligrosos no se mezclen con los asimilables a urbanos. «Los residuos que genera el hospital son de dos tipos, unos son hospitalarios, que se recogen a través de una empresa que lo trata de forma específica y los otros son los residuos asimilables a sólidos urbanos y toda la vida han ido al CTR y al vertedero. En este momento, hemos hecho varios cursos con todo el personal sanitario y no sanitario del Hospital Río Carrión y hemos insistido a todas los supervisores de planta para que se haga una selección escrupulosa, es más, yo creo que no habrá otro hospital en Palencia que se haga una selección diferenciada de basuras tan estricta, debido a la insistencia que hemos tenido para que no se mezclen los productos», manifestó Rubio Mielgo.

Por su parte, la alcaldesa, Miriam Andrés, indicó que el Ayuntamiento está cumpliendo con la prestación del servicio, pero que no puede dar una solución al problema porque son los gestores del CTR los que se niegan a recibir las basuras del Hospital. Miriam Andrés señala que ha trasladado el problema al Consorcio Provincial de Residuos, del que depende el contrato del CTR, con el fin de que exija una solución a la empresa Acciona, que dirige las instalaciones. «No es un problema de recogida, sino de tratamiento», señaló la alcaldesa.