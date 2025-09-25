Una unidad canina en registros y nuevas cámaras intensifican la seguridad en la cárcel de Dueñas

La festividad de la Merced, patrona de las instituciones penitenciarias, ha reunido este miércoles a responsables institucionales, funcionarios y representantes de asociaciones en el centro ... penitenciario de La Moraleja, en Dueñas. Una jornada de carácter festivo que, como subrayó el subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, debe servir para «evocar la misericordia y la esperanza», además de recordar «el mandato constitucional de la reinserción y la reeducación» como ejes fundamentales de la labor penitenciaria.

La celebración sirvió también para poner en valor el trabajo de quienes día a día desarrollan su labor en un entorno complejo. «Es necesario resaltar la labor colectiva del equipo directivo, de los funcionarios, de las asociaciones y de los cuerpos de seguridad del Estado, que son los que hacen posible atender situaciones delicadas y de riesgo», señaló Eduardo Santiago, quien destacó además las actuaciones recientes en materia de seguridad.

La instalación de nuevas cámaras de videovigilancia en patios y comedor, la puesta en marcha de una unidad canina de apoyo en registros y requisas, y la próxima implantación de un sistema de intercepción de comunicaciones conforman las medidas que el centro penitenciario está implementando.

La directora de la prisión de Palencia, Marta Touya, definió el día como una ocasión de «celebración y alegría, tanto para los funcionarios como para los internos». En su intervención, realizó un balance del último año, que consideró «positivo», y destacó la apertura de un módulo deportivo orientado a jóvenes de entre 18 y 21 años. «Tenemos un módulo de deportes orientado a estas personas, sobre todo lo que conoceríamos antiguamente como menas, porque nuestra idea es que estén acompañados y vean que tienen un futuro que puede ser brillante perfectamente», explicó.

La prisión de Dueñas cuenta actualmente con 1.119 internos y una plantilla de 497 funcionarios, aunque la directora, Marta Touya, insistió en la necesidad de reforzar los equipos. «Trabajamos por turnos y lo habitual es contar con dos funcionarios por módulo, cuando lo ideal serían tres o cuatro. Serían necesarias unas 80 personas más en el interior para garantizar mejor la seguridad y el tratamiento con los internos», apuntó. Pese a la dificultad, Touya subrayó la preparación de la plantilla y aseguró que «el 99,9% de la actuación de los funcionarios es excelente».

En relación con la conflictividad, reconoció que se trata de un centro «tipo», con internos de muy diversa tipología delictiva y de comportamiento, lo que hace que no sea un entorno sencillo. «Por desgracia hay situaciones conflictivas, pero trabajamos para reducirlas al mínimo o para poner medios que eviten las que puedan surgir», señaló.

Otro de los temas abordados en la comparecencia de los representantes institucionales fue el posible traslado masivo de internos de Valladolid a Palencia a raíz de las obras previstas en la prisión de Villanubla. Marta Touya aclaró que las obras «se llevarán a cabo, pero no con la inmediatez que se ha rumoreado, ni siquiera en 2026». Recordó que los traslados se distribuirán entre todas las cárceles de Castilla y León y que siempre «existe margen para solicitar refuerzos si fuera necesario».

Por su parte, el subdelegado del Gobierno aseguró, en esta línea, que se harán «esfuerzos por dotar al centro de más medios personales y materiales en la medida de lo posible», aunque admitió que la falta de personal es un problema común en toda la Administración pública.

La jornada festiva concluyó con una visita al módulo de deportes recientemente inaugurado durante este año, ejemplo de la apuesta por proyectos que conjugan seguridad y reinserción, los dos pilares sobre los que se asienta la labor diaria en la cárcel de Dueñas, según insistieron.