Más de 20 agresiones a funcionarios este año en Dueñas, cuya población de reclusos llega a 1.115 Unos 70 trabajadores de La Moraleja acudirán mañana a Madrid a la concentración nacional de TAMP para pedir ser agentes de la autoridad

Ricardo Sánchez Rico Palencia Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:42 Comenta Compartir

Más de setenta funcionarios del centro penitenciario de La Moraleja, en Dueñas, acudirán mañana martes a la manifestación convocada en Madrid por la asociación profesional Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) que, con inicio en la calle Ferraz, sede del PSOE, y final en la calle Alcalá, en la sede de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, protestará por el aumento cada vez mayor de las agresiones a funcionarios en las prisiones españolas y reinvindicará para los trabajadores de los centro penitenciarios la condición de agente de la autoridad y que su profesión sea reconocida como de riesgo.

«Llevamos una racha muy mala de agresiones a funcionarios en el centro penitenciario de Dueñas, más de veinte en lo que llevamos de año, y también en España, 282 entre enero y junio, según el dato de Instituciones Penitenciarias. Solicitamos ser reconocidos como agentes de la autoridad, porque ahora mismo una agresión a un funcionario le sale gratis a un interno. Se está produciendo también un aumento del número de agresiones sexuales a funcionarias y amenazas verbales. Pedimos también la condición inherente de profesión de riesgo debido a que trabajamos en patios con internos en ocasiones muy peligrosos. No entendemos, por la labor que hacemos, que no estemos considerados como profesión de riesgo», explican desde la sección sindical de la asociación profesional Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) en el centro penitenciario de La Moraleja.

«Ahora mismo hay 1.115 internos en la cárcel de Dueñas porque, con las obras en el centro de Zuera, han trasladado a muchos internos y hay módulos, por ejemplo, en los que dos compañeros están para más de 100 reclusos», añaden desde la sección sindical de a asociación TAMPM en La Moraleja, al tiempo que critican la política del Gobierno de reducir el número de presos en primer grado por segundos grados, algo que no casa con el aumento de las agresiones a funcionarios. «Al Gobierno lo único que le interesa son las estadísticas», inciden.

«Hay además un gran número de internos musulmanes ya que el centro penitenciario de Dueñas está considerado de desarraigo y estos internos no se adaptan al régimen ordinario», agregan desde la sección sindical de la asociación TAMPM en la cárcel de Palencia, que solicita también la equiparación salarial de los funcionarios con los compañeros del País Vasco y Cataluña. «Un funcionario de prisiones del País Vasco, desde que se transfirieron esas competencias a las autonomías, ha tenido una subida de 600 euros al mes por hacer el mismo trabajo que en el resto de España», concluyen.