Tres heridos en una colisión por alcance entre dos turismos en Dueñas

Dos mujeres de 34 y 68 años y un hombre de 33 han resultado heridos en un accidente entre dos turismos ocurrido este lunes en el término municipal de Dueñas.

El siniestro vial ha tenido lugar a las 14:38 horas en el kilómetro 97 de la A-62, en sentido a Palencia, cuando el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha sido alertado de una colisión por alcance entre dos turismos. Aunque en principio no se comunicaron heridos, a las 15:17 horas la Guardia Civil informó de que había tres personas que se quejaban de dolor en el cuello por la colisión.

El 112 dio aviso a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar para atender a los tres heridos, dos mujeres de 68 y 34 años y un hombre de 33.

En la capital palentina, el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha sido alertado a las 13:52 horas de una colisión entre dos turismos en la calle Sevilla, a la altura de matadero. El 112 ha dado aviso al Parque de Bomberos de Palencia, la Policía Nacional y la Policía Local, así como a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha atendido en el lugar a un hombre de unos 50 años que se quejaba de dolor en el pecho. Fue trasladado en una UVI móvil al Hospital Río Carrión de Palencia.