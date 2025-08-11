Tres heridos en una colisión por alcance entre dos turismos en Dueñas

PalenciaTres heridos en una colisión por alcance entre dos turismos en Dueñas
El siniestro vial ha tenido lugar a las 14:38 horas en el kilómetro 97 de la A-62
Palencia
Lunes, 11 de agosto 2025, 16:17
Dos mujeres de 34 y 68 años y un hombre de 33 han resultado heridos en un accidente entre dos turismos ocurrido este lunes en el término municipal de Dueñas.
El siniestro vial ha tenido lugar a las 14:38 horas en el kilómetro 97 de la A-62, en sentido a Palencia, cuando el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha sido alertado de una colisión por alcance entre dos turismos. Aunque en principio no se comunicaron heridos, a las 15:17 horas la Guardia Civil informó de que había tres personas que se quejaban de dolor en el cuello por la colisión.
El 112 dio aviso a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar para atender a los tres heridos, dos mujeres de 68 y 34 años y un hombre de 33.
En la capital palentina, el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha sido alertado a las 13:52 horas de una colisión entre dos turismos en la calle Sevilla, a la altura de matadero. El 112 ha dado aviso al Parque de Bomberos de Palencia, la Policía Nacional y la Policía Local, así como a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha atendido en el lugar a un hombre de unos 50 años que se quejaba de dolor en el pecho. Fue trasladado en una UVI móvil al Hospital Río Carrión de Palencia.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.