Circula a 101 kilómetros por hora en una vía urbana de Palencia limitada a 30 La Policía Local instruyó diligencias judiciales contra el conductor por un presunto delito contra la seguridad del tráfico

El Norte Palencia Lunes, 11 de agosto 2025, 14:03 Comenta Compartir

Durante toda la semana pasada, la Policía Local ha llevado a cabo una campaña de vigilancia y control de la velocidad en las vías de circulación, en cumplimiento de la programación por parte de la DGT.

Durante el fin de semana, se establecieronn controles en diferentes vías y horarios, controlándose un total de 1.600 vehículos, de los que 62 (3,88%) resultaron denunciados por exceder la velocidad máxima permitida. Se instruyeron diligencias judiciales contra el conductor de un turismo por un posible delito contra la seguridad del tráfico, al circular a una velocidad de 101 kilómetros por hora en una vía urbana limitada a la velocidad de 30. Igualmente, se detectó a otros dos vehículos circulando a la velocidad de 108 kilómetros por hora en una vía limitada a 50, por lo que fueron sancionados administrativamente.

El sábado, sobre las 14:00 horas en la avenida de Madrid, la Policía Local de Palencia procedió a detener e identificar al conductor de un patinete eléctrico al insultar a los agentes, siendo denunciado por una falta de respeto. Fue sometido a la prueba de alcoholemia al mostrar síntomas, arrojando resultado positivo (0,36 mgl/l), por lo que se le denunció administrativamente.

El domingo, en torno a las 6:00 horas en la calle Santiago, un conductor de un turismo, maniobrando, golpeó a otro vehículo estacionado. Al intervenir, los agentes de la Policía Local observaron síntomas de estar bajo los efectos del alcohol por lo que le sometieron a la prueba, arrojando resultado positivo (0,63 mg/l). Se instruyeron diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial.