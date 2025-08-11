El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Circula a 101 kilómetros por hora en una vía urbana de Palencia limitada a 30

La Policía Local instruyó diligencias judiciales contra el conductor por un presunto delito contra la seguridad del tráfico

El Norte

El Norte

Palencia

Lunes, 11 de agosto 2025, 14:03

Durante toda la semana pasada, la Policía Local ha llevado a cabo una campaña de vigilancia y control de la velocidad en las vías de circulación, en cumplimiento de la programación por parte de la DGT.

Durante el fin de semana, se establecieronn controles en diferentes vías y horarios, controlándose un total de 1.600 vehículos, de los que 62 (3,88%) resultaron denunciados por exceder la velocidad máxima permitida. Se instruyeron diligencias judiciales contra el conductor de un turismo por un posible delito contra la seguridad del tráfico, al circular a una velocidad de 101 kilómetros por hora en una vía urbana limitada a la velocidad de 30. Igualmente, se detectó a otros dos vehículos circulando a la velocidad de 108 kilómetros por hora en una vía limitada a 50, por lo que fueron sancionados administrativamente.

El sábado, sobre las 14:00 horas en la avenida de Madrid, la Policía Local de Palencia procedió a detener e identificar al conductor de un patinete eléctrico al insultar a los agentes, siendo denunciado por una falta de respeto. Fue sometido a la prueba de alcoholemia al mostrar síntomas, arrojando resultado positivo (0,36 mgl/l), por lo que se le denunció administrativamente.

El domingo, en torno a las 6:00 horas en la calle Santiago, un conductor de un turismo, maniobrando, golpeó a otro vehículo estacionado. Al intervenir, los agentes de la Policía Local observaron síntomas de estar bajo los efectos del alcohol por lo que le sometieron a la prueba, arrojando resultado positivo (0,63 mg/l). Se instruyeron diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un eclipse solar en primera fila en Valladolid: por qué se llenará de visitantes para presenciar este fenómeno
  2. 2

    El motorista hallado muerto en Zamora es natural de Laguna de Duero
  3. 3 «Hay casas afectadas, el cementerio ha ardido» y «si no lo extinguen habrá que evacuar»
  4. 4

    Segunda noche consecutiva con detenidos en una discoteca del Paseo de Zorrilla tras una pelea
  5. 5

    Una joven se precipita desde el tejado de un chalé para víctimas de violencia de género
  6. 6

    Los GEAS buscan al desaparecido en Camporredondo en una zona de pozas
  7. 7

    Un taxista se empotra contra un edificio en obras junto al Calderón
  8. 8

    Dos detenidos tras avisar a la Policía de su mutua agresión en la calle Santiago
  9. 9

    Las Descalzas Reales ponen fin a su vida conventual en la ciudad
  10. 10

    La Casa Resines comienza a vaciar su arruinado interior para recuperar su esplendor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Circula a 101 kilómetros por hora en una vía urbana de Palencia limitada a 30

Circula a 101 kilómetros por hora en una vía urbana de Palencia limitada a 30