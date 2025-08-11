Detenido por violencia doméstica un hombre que agredió a su hijastra

El Norte Palencia Lunes, 11 de agosto 2025, 13:45 Comenta Compartir

El Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León alertó, sobre las 2:00 horas del sábado en la plaza Donantes de Sangre, de ruidos por rotura de cristales y personas discutiendo y peleándose. Personados agentes de la Policía Local, se observó el cristal de la puerta de entrada al inmueble roto, informando la afectada que su padrastro la había agredido y se había ausentado. Posteriormente, el agresor fue localizado en la vía pública, procediendo a su detención por un posible delito de violencia doméstica. La agredida fue atendida en el centro de salud y presentó denuncia en Comisaría de Policía Nacional. Todo ello ocurrió en presencia de menores.

El domingo, en torno a las 9:20 horas en la avenida Ponce de León, propietarios de cinco turismos denunciaron daños en los mismos, retrovisores partidos y uno con abolladuras en el capó trasero y delantero y en el techo. Se les informó de presentar denuncia en la Comisaría de Policía Nacional.

El mismo día, sobre las 11:00 horas en la avenida de Santander, la Policía Local de Palencia intervino como consecuencia de un incendio en un vivienda que se inició en la cocina, si bien los moradores consiguieron sofocarlo. El servicio de extinción de incendios rescató a dos personas afectadas por la inhalación de humo, siendo trasladadas al Hospital Río Carrión por los servicios sanitarios.

También el domingo, alrededor de las 19:40 horas, la Policía Local procedió en el interior de las piscinas del Sotillo a la identificación de un grupo de personas de etnia gitana que estaban causando molestias a otros usuarios y consumiendo bebidas alcohólicas con botellas de vidrio, lo cual está prohibido. Procedieron a abandonar las instalaciones voluntariamente.

Asimismo, y a requerimiento de la madre, agentes de la Policía Local se entrevistaron con su hija, mayor de edad, la cual ha abandonado el domicilio supuestamente por problemas familiares, estando viviendo en la calle. La mujer declinó cualquier tipo de ayuda, manifestando no necesitar nada y que no quiere volver al domicilio familiar.

El viernes pasado, sobre las 22:40 horas en la avenida Asturias, agentes de la Policía Local de Palencia se entrevistaron con el encargado de las oficinas del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) al haberse activado la alarma. Realizada la inspección, observaron el cristal de una ventana roto por el que pudiera haber accedido gente, si bien no se encontró a nadie en el interior y el encargado no echaba en falta nada. Durante el fin de semana se intensificaron las labores de vigilancia de dichas oficinas.