Trasladada al hospital tras ser atropellada por un turismo en Simón Nieto

Una mujer de en torno a 50 años ha resultado herida en la mañana de este viernes tras ser atropellada por un turismo en la capital palentina.

El suceso ha tenido lugar sobre las 7:05 horas a la altura del número 33 de la avenida Simón Nieto, cuando el vehículo ha golpeado a la mujer, que se encontraba consciente, mareada y con magulladuras.

El Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León dio aviso a la Policía Local de Palencia, la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico. La mujer fue trasladada al Hospital Río Carrión de Palencia.

También este viernes, en torno a las 04:00 horas, en la avenida Castilla, la Policía Local de Palencia procedió a detener un vehículo al circular de manera errática. Se sometió al conductor a la prueba de alcoholemia, arrojando resultado positivo. Se instruyen diligencias al juzgado.

El jueves, en torno a las 21:00 horas en la avenida Ponce de León, la Policía Local de Palencia procedió a denunciar a un menor por actos vandálicos, al estar prendiendo fuego en el interior del parque Isla Dos Aguas. Se avisó a la madre al tratarse de un menor, que se hizo cargo de su hijo.

El mismo día, alrededor de las 22:20 horas en la avenida de León, se produjo una pelea entre dos hombres de nacionalidad marroquí por un asunto de drogas, según reconocieron ellos mismos. Se les informó del proceso a seguir si deseaban interponer denuncia.