Detenidos tres hermanos por robos en empresas eléctricas de Villamuriel La Guardia Civil investiga a un cuarto hombre y en el coche que utilizaron, que era robado, se encontró material eléctrico valorado en más de 7.000 euros

El Norte Palencia Viernes, 8 de agosto 2025, 14:53

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a tres jóvenes de 20, 22 y 24 años e investigado a un cuarto hombre de 38 años, todos de nacionalidad rumana, como supuestos autores de varios delitos, entre los que se incluye el de robo con fuerza en dos empresas de la localidad de Villamuriel de Cerrato.

La operación Cosgabar de la Guardia Civil de Palencia se inició tras registrarse dos robos durante la madrugada del 20 de marzo en dos empresas del sector eléctrico ubicadas en el polígono industrial de Villamuriel de Cerrato.

Una patrulla que se encontraba por las inmediaciones logró localizar el vehículo empleado en dichos robos, observando cómo circulaba por una zona de cultivo próxima.

Al verse sorprendidos, los ocupantes abandonaron el vehículo e iniciaron una fuga a pie, sin que fuera posible localizarlos. En el vehículo, que figuraba como sustraído, se encontró material eléctrico valorado en más de 7.000 euros, que fue devuelto a su propietario.

Durante la investigación para esclarecer estos dos robos, se pudo identificar a cuatro personas, que formaban un mismo grupo criminal especializado en robos en instalaciones eléctricas, procediendo a la detención de tres de ellos e investigando a un cuarto por un delito de pertenencia a grupo criminal.

Los tres detenidos resultaron ser hermanos, siendo además uno de ellos el propietario del vehículo utilizado durante los robos, por lo que a este último también se le imputó el delito de simulación de delito por denuncia falsa. A los otros dos hermanos, junto al investigado, se les imputaron los delitos de robo con fuerza.

Las diligencias instruidas, junto a los detenidos, han quedado a disposición del Juzgado de Instrucción de Palencia.