Ana Torrent y Carmelo Gómez refuerzan la importancia del Festival de Teatro
El certamen celebra este año su cuadragésimo aniversario con un ciclo inspirado en funciones clásicas
Palencia
Lunes, 16 septiembre 2019

«Conservo recuerdos muy bonitos de Palencia, porque es un lugar donde estuve estudiando durante casi tres años de mi vida a los pies del Cristo del Otero. Aquí me dieron bastantes medallas ya que jugaba al voleibol en el Campo de la Juventud», de esta manera recuerda Carmelo Gómez su paso por Palencia cuando era apenas un niño. Asimismo, el actor nacido en Sahagún, afirma que ha visitado muchas más veces Palencia que León, «y eso que están a la misma distancia». Gómez recogió ayer el premio al mejor actor otorgado por el público del Festival de Teatro Ciudad de Palencia 2018. Una vez acabada la rueda de prensa, Salva, el técnico de luces del Teatro Principal, quiso recordar a modo de anécdota que fue Carmelo Gómez el que inauguró el Teatro Principal tras su remodelación hace más de 25 años junto a Aitana Sánchez-Gijón, en la obra 'A puerta cerrada' de Jean-Paul Sartre.

Junto al leonés, también recogieron su premio Ana Torrent, como mejor actriz de la pasada edición y Luis Luque, como mejor dirección. Los tres por la obra 'Todas las noches de un día'. «Me hace mucha ilusión porque es la primera vez que recibo un premio por el teatro», afirmó la actriz catalana Ana Torrent.

Del mismo modo, también se premió a Curt Allen Wilmer, como mejor escenografía por su trabajo en la obra 'Luces de bohemia' Valle Inclán. «Este premio significa mucho para mí porque es importante dar visibilidad a todo el equipo artístico y no solo a los actores», destacaba el madrileño -aunque sus nombre pueda indicar otra cosa- Allen Wilmer, que recordó su primera visita a Palencia, con otra obra de Valle-Ínclán, 'Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte'.

Carmelo Gómez y Luis Luque estrenaban durante la mañana de ayer las 'butacas' que el certamen les ha dedicado en reconocimiento a su trabajo. «Estos premios son muy valiosos porque los concede el público. Queremos que estos galardones sean también memoria física de nuestro bellísimo teatro y por eso desde esta edición las butacas del Teatro Principal llevarán el nombre de los premiados», explica la concejala delegada del área de Cultura, Turismo, Fiestas y Deportes, Laura Lombraña.

«Trabajar en un texto como este me ha hecho ser mejor persona. Los corazones de esas dos almas protagonistas se enfrentan en un lugar muy oscuro pero que al mismo nos inspira mucho. Es una obra que nos ayuda a reconocernos en el amor y en los recuerdos», ha explicado Luque, que recogió el premio a la mejor dirección. Carmelo Gómez, por su parte, ha tenido palabras de elogio para el Teatro Principal, un coliseo en el que la acústica hace posible poner en escena «una función mucho más cercana al público».

El humor, el dramatismo y grandes dosis de creatividad pisarán las tablas del Teatro Principal durante dos semanas. No hay ciudad que no tenga circuitos o programaciones especiales encaminadas a la difusión y disfrute de este placer, aunque el verdadero reto se encuentra en saber destacar entre todas. El certamen celebra este año su cuadragésimo aniversario con un ciclo inspirado en el teatro clásico, con obras de Shakespeare o Francisco de Rojas. Laura Lombraña citaba al político francés Jean Monnet (uno de los padres fundadores de la Unión Europea), en su discurso de bienvenida. «Si tuviera que empezar de nuevo, empezaría por la cultura», comenzaba. «Me sumo sin fisuras a su mensaje. Estoy convencida de que una ciudad no podrá desplegar toda su rica y compleja identidad sin un proyecto cultural en el que el arte o la creación sean espacios vivos de encuentro». Del mismo modo la concejala deseó que el teatro siguiese regalando momentos de magia para que una vez más, los espectadores tuviesen la última palabra con los premios que cada año, fallan con sus votaciones.

Mención especial para Jesús Cimarro, Director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que recibió un obsequio y que dejó un mensaje. «La cultura no es un gasto, es una inversión. Todo revierte en la ciudad».

El ciclo comenzó con la obra de Shakespeare, 'Pericles, Príncipe de Tiro', en la adaptación de Joaquín Hinojosa. El público palentino disfrutó de la puesta en escena de grandes actores, conocidos por series de televisión y películas, como Ana Fernández o María Isasi, que durante casi dos horas hizo las delicias de los asistentes y que concluyó entre las risas y aplausos del respetable. A partir de ahí y hasta el próximo 28 de septiembre, otras seis compañías más aterrizarán en el escenario del Principal, entre las que destaca Noviembre Teatro y la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Atalaya con su obra 'Rey Lear', la cual recibió numerosas nominaciones a los premios MAX 2019 y seis galardones del teatro andaluz, y Ay Teatro, ente otras.

Para esta ocasión y con motivo de su cuadragésimo aniversario, el Festival ha programado un total de trece producciones de las que siete, formarán parte de la sección oficial, mientras que las seis restantes se integrarán en la novedosa sección 'Off the record', cuya actividad lleva llenando las calles, plazas y establecimientos, desde el pasado viernes, de una variedad artística entre las que destaca el humor, la danza o el nuevo circo. La idea principal es crear espacios a los que son más fáciles entrar, en mayor medida para ese público que no se acerca al Teatro Principal. Un año más, y ya van 40, la cultura vuelve a las tablas del Principal en un Festival que temporada tras temporada adquiere un mayor arraigo por parte del público, y por el que han desfilado muchos de los nombres imprescindibles de la escena española.