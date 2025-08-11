Torquemada marcha para ayudar a los afectados de Emuná Síndrome CHD8

Marcha a Valdesalce a favor de la Asociación 'Emuná Síndrome CHD8'. Se celebró el sábado en Torquemada, organizada por la Asociación Cultural Torquemada Solidaria', una ... asociación que nació con el propósito de acompañar a las familias, promover la investigación y sensibilizar a la sociedad sobre el síndrome relacionado con el gen CHD8, una condición genética poco frecuente que afecta principalmente el desarrollo neurológico y físico. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro, que cuenta con más de ochenta socios además de numerosos colaboradores, formada por familias, profesionales y voluntarios comprometidos con mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por el síndrome CHD8. Su misión es proporcionar apoyo emocional, asesoramiento y recursos a quienes enfrentan esta realidad.

Debido a las elevadas temperaturas, la organización retrasó el inicio de la marcha, que congregó a numerosos inscritos que se volcaron con esta causa solidaria, a la que se sumaron también un nutrido grupo de vecinos de Villamediana. Los andarines salieron desde la Plaza de España de Torquemada con destino al Santuario y pradera de Valdesalce. La generosidad e implicación de los vecinos ha hecho que el colectivo alcanzara numerosos donativos que se destinarán a los proyectos llevados a cabo por la Asociación 'Emuná Síndrome CHD8'. Una cifra que aún no está cerrada porque se espera recibir diversas colaboraciones de la fila 0 durante estos días. Varios representantes de la entidad estuvieron presentes en la actividad solidaria. «Nuestro fin es organizar actividades de carácter cultural y lúdico que tengan un trasfondo solidario para causas determinadas. La marcha solidaria es una de las citas ya consolidadas en nuestro pueblo, como se refleja en la elevada participación y generosidad. Además, durante los próximos meses trabajaremos para sensibilizar sobre la labor que realiza 'Emuná Síndrome CHD8', como venimos haciendo cada año con distintas organizaciones a las que ayudamos», señalaron desde la Asociación Cultural Torquemada Solidaria.

Esta marcha, que alcanzó la novena edición, contó también con la colaboración del Ayuntamiento de Torquemada, voluntarios de la localidad, la Cofradía Virgen de Valdesalce y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Torquemada.

La localidad cerrateña vivió una auténtica fiesta de la solidaridad durante toda la jornada. Numerosos vecinos desafiaron al calor y realizaron el trayecto hasta Valdesalce. Un recorrido de ida y vuelta de 7,2 kilómetros que permitió a los torquemadenses mostrar su solidaridad con los proyectos de 'Emuná Síndrome CHD8'. Todos los participantes en la Marcha Solidaria recibieron una mochila con agua y repusieron fuerzas en la pradera del santuario con bocadillos y fruta donada por voluntarios de la localidad. Allí, en este rincón de la provincia de Palencia, se vivió una auténtica fiesta de la solidaridad.

Además, el colectivo Torquemada Solidaria ha realizado durante el verano algunas de las actividades tradicionales para colaborar con esta causa, como los talleres de manualidades que congregan a numerosos vecinos durante todo el año.

En ediciones anteriores, Torquemada se volcó con la hambruna del Cuerno de África en 2012, el tifón que asoló Filipinas al año siguiente, FUNDAME en la siguiente edición, que se encarga de promover la investigación de la atrofia muscular espinal que afecta a 1.500 personas, los trasplantados de corazón en 2015, la fibrosis quística al año siguiente y la Asociación Autismo Palencia en el año 2017 y ALCER, la Asociación para la Lucha Contra Enfermedades del Riñón en Palencia y a APEM, la Asociación Palentina de Esclerosis Múltiple en el año 2018, cerrando sus colaboraciones en 2019 con la Asociación Española contra el Cáncer de Palencia y la Asociación Española de Mastocitosis y Enfermedades Relacionadas.

En 2020, Torquemada Solidaria centró sus esfuerzos en la confección de mascarillas y en la ayuda a los servicios esenciales de la provincia, mientras que en el año 2021 la colaboración se destinó a la Asociación Española del Síndrome de la Hemiplejia Alternante. El año 2022 Torquemada se volcó con Asdopa, al año siguiente lo hizo con la Fundación que gestiona la Residencia de Mayores Alberto Acitores de Torquemada y la pasada edición fue con 'Puentes ONGD'.