Los andarines avanzan en la ruta solidaria a Valdesalce.

Los andarines avanzan en la ruta solidaria a Valdesalce. Luis Antonio Curiel

Torquemada marcha para ayudar a los afectados de Emuná Síndrome CHD8

La novena edición de la Marcha a Valdesalce congregó a numerosas personas, que se volcaron con la causa solidaria

Luis Antonio Curiel

Luis Antonio Curiel

Palencia

Lunes, 11 de agosto 2025, 18:44

Marcha a Valdesalce a favor de la Asociación 'Emuná Síndrome CHD8'. Se celebró el sábado en Torquemada, organizada por la Asociación Cultural Torquemada Solidaria', una ... asociación que nació con el propósito de acompañar a las familias, promover la investigación y sensibilizar a la sociedad sobre el síndrome relacionado con el gen CHD8, una condición genética poco frecuente que afecta principalmente el desarrollo neurológico y físico. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro, que cuenta con más de ochenta socios además de numerosos colaboradores, formada por familias, profesionales y voluntarios comprometidos con mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por el síndrome CHD8. Su misión es proporcionar apoyo emocional, asesoramiento y recursos a quienes enfrentan esta realidad.

