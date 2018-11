La toga por los cuentos Maximo Hermano, con su libro de cuentos. / Antonio Quintero El palentino Máximo Hermano dejó la abogacía para dedicarse al pensamiento y a la literatura FERNANDO CABALLERO Domingo, 25 noviembre 2018, 19:03

Nació en Palencia en mayo del 68, una fecha que le marcó en su inclinación por la rebedía. Trabajó en un banco diez años; fue abogado otros quince; concejal del Ayuntamiento de Palencia entre 2004 y 2007, con responsabilidad en el área de Policía Local y Bomberos siendo el alcalde el socialista Heliodoro Gallego –sustituyó a Gabriel Castañeda cuando este fue nombrado subdelegado del Gobierno­–. «Entré en política de manera accidental», recuerda, pero la crisis le obligó a cerrar el bufete en 2015 y a principios del año siguiente se marchó a Chile. Ahora ha vuelto y ha establecido su residencia en Oviedo, aunque no olvida su Palencia natal. Esta es, a grandes rasgos, la trayectoria de Máximo Hermano, que tras cerrar el bufete realizó un curso de 'coaching' y se dedicó a su pasión de siempre, la literatura.

El libro Título: '22 cuentos para el alma. El camino de la felicidad'. Autor: Máximo Hermano. Editorial: Alma Ultreia. Precio: 9,95 euros. Páginas: 122

Hermano presentó el viernes en el Casino de Palencia su libro '22 cuentos para el alma. El camino de la felicidad'. «Este libro supone para mí un renacer en mi ser más profundo. Es una forma de despojarme de ese personaje del mundo de la política y del derecho y volver a lo que verdaderamente soy», explica el escritor. ¿Y quién es usted? Le pregunta el periodista. «Un contador de historias y un ayudador profesional. Lo que pretendo con este libro es que sirva como una herramienta de autoconocimiento, de descubrimiento, de positivismo, de que la gente se desprenda de ese miedo, sea capaz de mirarse dentro y hacer lo que verdaderamente quiere hacer en la vida», responde.

Máximo Hermano define '22 cuentos para el alma' como un libro de desarrollo personal, aunque reconoce que posiblemente en las bibliotecas públicas se colocaría junto a los de autoayuda. Los cuentos tienen una estructura y un lenguaje muy sencillo para que estén al alcance de cualquier tipo de lector. «Básicamente todos los cuentos desarrollan una vía principal, que es la lucha entre nuestro ego y nuestro ser. Parten de una persona o un animal personificado que se encuentra en una situación de dificultad y que la solución la va a tener dentro. Lo que hace falta es ser capaz de ver cuál es tu ego y ser capaz de ser lo suficientemente atlético para desprenderte de él. Este es el esqueleto de cada cuento», explica Hermano.

Siguiendo una frase que no es de él, los cuentos sirven para dormir a los niños y despertar a los mayores, asegura que «es momento en este país de despertar, de despertar conciencias, de que la gente deje de mirarse el ombligo y piense qué puede hacer por los demás».

El autor añade que cuando se fue de España vivió «una lucha interna entre sus deseos de libertad, que es mi valor principal en la vida, y el desgarro emocional que le produce separarme de lo que más quiero, que no es mi tierra, es mi hija». «De alguna forma utilizo los cuentos como herramienta para mantener ese vínculo emocional con mi hija», apostilla. Los cuentos le permiten resolver además «la lucha interna que tiene entre su ego, que me apega a donde estoy, y mi ser, que me lleva a querer ser libre».

Cuando cierra el bufete por la crisis –él la define como tsunami, y asegura que lo peor aún no ha pasado–, regresó a la Universidad y se matriculó en la Facultad de Comercio en un postgrado de 'coaching' de 600 horas presenciales. «El 'coaching' para mucho está denostado porque se ha prostituido, como muchas otras cosas, pero si trabajas desde el ser y haces 'coaching' ontológico con tu ser, no vendiendo humo, lo que logras es mejorar tú», agrega.

Hermano prevé dedicar 2019 a la promoción de libro para regresa a Hispanoamérica en 2020. El Camino de Santiago es objetivo prioritario en esa promoción. «El Camino es una metáfora. La mayoría lo hace para buscar respuestas. Nadie llega a él por casualidad», asevera.