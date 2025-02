El Súper Agropal busca dos refuerzos para el tramo final de la temporada

El Súper Agropal Palencia afronta, coincidiendo con el parón por las Ventanas, una etapa de reestructuración tras las noticias que se han sucedido en el ... entorno de la plantilla morada. El club ha decidido no renovar el contrato temporal del pívot neerlandés Lucas N'Guessan a renglón seguido de la rotura del tendón de Aquiles derecho del alero Mathieu Kamba durante el partido ante el San Pablo Burgos.

Una lesión que ha precisado de intervención quirúrgica y que le mantendrá alejado de las canchas hasta el inicio de la próxima temporada. Dos condicionantes claros que obligan al conjunto palentino a volver a buscar en el mercado dos nuevos refuerzos con los que afrontar la recta final de la temporada. Hasta el momento, el objetivo de luchar por el ascenso va por el buen camino y los de Luis Guil buscarán dar un paso más a este respecto con esos dos nuevos refuerzos.

El balance del equipo hasta este punto de la temporada es muy positivo. El Súper Agropal Palencia ha crecido significativamente desde el inicio del curso hasta poder luchar contra los grandes presupuestos de la competición. Pese a todo, las dos bajas de esta semana obligan al club a mirar al mercado para volver a conformar una rotación con doce efectivos para el tramo decisivo de la temporada. «Estamos en la lucha por el ascenso, aunque es cierto que nos gustaría tener un par de victorias más en el casillero para poder optar a ese puesto de ascenso directo. La derrota contra el Menorca o en alguno de los enfrentamientos contra los grandes nos han condicionado, pero creo que el equipo está en un gran momento, es muy sólido y ahora mismo somos capaces de ganarle a cualquiera», afirma Urko Otegui, director deportivo del club.

La lesión de Mathieu Kamba ha sido un jarro de agua fría para el club y la plantilla, al perder a uno de los líderes del vestuario para la parte clave del curso. «La lesión de Kamba ha sido un golpe enorme y muy duro para todos. Perder a un jugador tan importante y que no vaya a estar en todo lo que queda de temporada, es un golpe para él, para el equipo y para el club. Solo podemos mandarle muchos ánimos en su recuperación. Estamos seguros de que vamos a sacar la temporada adelante pese a su ausencia», señala Urko Otegui. Además de la lesión de Kamba, el club comunicó la no continuidad de N'Guessan el pasado lunes. Una decisión condicionada sobre todo por su rendimiento durante sus dos meses en Palencia. «Firmamos a Lucas para dos meses y no nos ha dado quizá lo que esperábamos durante este tiempo. No pasa nada, es un buen chico y un gran profesional. Le deseamos la mayor de las suertes para su futuro», argumenta Urko Otegui.

El Súper Agropal Palencia no busca uno, sino dos refuerzos para las próximas semanas. El conjunto morado acude al mercado para paliar las bajas de Kamba y N'Guessan. «Vamos a intentar traer a los dos mejores jugadores posibles. La idea es firmar a dos, uno por Kamba y otro por Lucas. Tenemos que analizar todavía el mercado porque ahora mismo es muy justo», reconoce Urko Otegui. El trabajo del director deportivo y de Luis Guil para cerrar ambos refuerzos está siendo intenso durante los últimos días, pese a que la situación del mercado en este punto de la temporada no es el ideal. «Estamos buscando con paciencia porque somos conscientes de que en este momento de la temporada el mercado es muy limitado. Buscamos un perfil similar a lo que teníamos en cuanto a jugador que se adapte bien al estilo de Luis y, por otra parte, que sean buenas personas para mantener esa gran química que hemos creado esta temporada dentro del vestuario», subraya UrkoOtegui.

Los plazos de ambos refuerzos los marcará el mercado. El deseo de Luis Guil, como reconoció en rueda de prensa, es aprovechar este parón por las Ventanas para integrar a los fichajes. A pesar de ser ese el escenario perfecto, el club valora otros en caso de que no aparezcan los perfiles deseados. «Es complicado avanzar un plazo determinado sobre los fichajes. Nos gustaría tenerlos cuanto antes. Esta semana están las Ventanas y para coger los sistemas y los automatismos, sería lo ideal. No nos vamos a poner plazo, ni a tener prisa, sin estar convencidos de lo que queremos. Hay tiempo y, con los jugadores que tenemos, hemos demostrado que podemos sacar los partidos adelante. A partir de eso, intentaremos firmar los dos mejores jugadores posibles», comenta el director deportivo del conjunto palentino.

El objetivo del Súper Agropal Palencia para la temporada continúa marcado en la lucha por el ascenso. La importante baja de Mathieu Kamba no altera los planes del conjunto morado, que con el trabajo de Urko Otegui y Luis Guil para las dos nuevas llegadas, espera acertar para seguir creciendo y llegar en su mejor momento a la fase decisiva del curso. Todo ello, con el ascenso a la ACB como gran meta.

«Ahora mismo, a un partido podemos darle un susto a cualquiera. Esos dos refuerzos vendrán para hacer al equipo más fuerte y más solvente. Vamos a intentar asaltar esa cuarta o tercera posición, porque a día de hoy nos cruzaríamos con el Obradoiro. Hay que intentar que no nos toque, dado que a día de hoy, con los fichajes que ha hecho, tiene una gran plantilla. Sobre todo, afianzar ese 'play-off' en casa, donde somos muy fuertes, nos daría una gran ventaja para optar a la Final Four», concluye.