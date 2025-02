Último tren del Súper Agropal Palencia para el ascenso directo a ACB

Adrián García González Palencia Miércoles, 12 de febrero 2025, 11:46 Comenta Compartir

El Súper Agropal Palencia afronta su 'primera final sin red' de la temporada, en este caso respecto a sus opciones de ascenso directo a la ACB. El conjunto palentino recibe al Silbö San Pablo Burgos en busca de dar un paso más en cuanto a crecimiento y confianza. Los de Luis Guil vienen de dos triunfos agónicos en la recta final frente al Fuenlabrada y Alicante y afrontan ahora otros dos partidos en apenas seis días. Tramo decisivo, que en caso de saldarlo con dos nuevas victorias, colocaría a los palentinos metidos de lleno en esa lucha por la primera posición para la recta final de la temporada.

El conjunto morado afronta este encuentro en plena forma pese a la acumulación de partidos. Luis Guil tendrá a su disposición a los doce jugadores para disputar este importante choque ante un rival 'casi' imbatible, que lleva once victorias consecutivas. «Llevamos un par de partidos donde estamos ganando en el último momento. El equipo está mostrando carácter y eso nos está dando confianza. Estamos entrenando muy bien y tendremos a los doce jugadores a disposición. Somos conscientes de que vamos a jugar contra un gran equipo y tendremos que hacer las cosas casi perfectas para conseguir ganarlo», señala Luis Guil.

Por la parte burgalesa, los de Bruno Savignani vienen de ganar de manera contundente en su feudo al Morón. El técnico brasileño no podrá contar con Álex Barrera en su visita a Palencia y, además, tendrá la duda hasta última hora respecto a la presencia de Gyorgy Golomán en el encuentro. «No voy a descubrir nada, son el mejor conjunto de la categoría y lo han demostrado. Por cómo han hecho el equipo y por lo bien entrenado que está. Son muy consistentes tanto en ataque como en defensa, con jugadores de muchísima calidad. Han perdido tan solo un partido y pueden incluso batir el récord histórico de la Liga», analiza el técnico del Súper Agropal.

El último triunfo morado ante los burgaleses fue en la 'Final Four' donde el conjunto palentino ascendió a la ACB. Desde entonces, tres enfrentamientos y tres victorias para San Pablo Burgos. Las dos últimas finales de la Copa Castilla y León (encuentros de pretemporada) y el encuentro de la primera vuelta, en la tercera jornada, saldada con victoria burgalesa por 88-77. «Los dos equipos somos otros a estas alturas de la temporada. Creo que hemos crecido más que ellos en proporción. Ellos han mostrado desde el principio esa regularidad y esa constancia. Las lesiones no les han afectado y no veo que puedan entrar en crisis. El encuentro de la primera vuelta me puede servir como referencia para intentar hacer ese partido consistente de 40 minutos y no cometer tres errores seguidos», argumenta Luis Guil.

El conjunto burgalés suma doce victorias consecutivas y solo ha perdido un encuentro en lo que va de temporada

El Súper Agropal Palencia tienen ante sí el último tren con destino al ascenso directo. Un golpe de autoridad por parte de los palentinos reduciría la diferencia entre ambos a tan solo tres victorias. La visita del San Pablo Burgos supone una gran oportunidad para el conjunto morado de seguir vivo en esta pelea, pese a que para tener opciones reales, los burgaleses deberían sumar más derrotas en lo que resta de curso. Al margen de ese objetivo, el triunfo para los de Luis Guil supondría un nuevo paso en cuanto a confianza con vistas a continuar creciendo como equipo. «En caso de ganar este partido frente al Burgos, tenemos opciones de luchar por esa primera posición. Si no, el objetivo será el mismo que marcamos al inicio de la temporada, conseguir terminar entre los cinco primeros y tener factor cancha en el 'play-off'», subraya el entrenador morado.

Con esta visita, pasarán por el Pabellón Municipal en apenas doce días los dos primeros clasificados de Primera FEB. Tras conseguir la victoria ante los madrileños, el reto para los palentinos es ahora superior si cabe, tumbar a un líder que tan solo ha perdido un partido en todo lo que va de temporada. «Una diferencia con Fuenlabrada está en el juego interior en cuanto a talento. Los interiores de Burgos tienen muchos puntos en las manos y son dos o tres jugadores con nivel ACB», compara.

Maratón de partidos

El factor físico será primordial para poder realizar un encuentro consistente durante los cuarenta minutos, clave señalada por el propio Luis Guil. La visita de los burgaleses será el segundo partido en seis días para el Súper Agropal Palencia, que concluirá esta pequeña maratón de partidos el próximo domingo frente al Gipuzkoa Basket. El cansancio puede ser un mal aliado para el cuadro morado, sobre todo viniendo de dos partidos súper exigentes y que se decidieron en la última jugada.

«El equipo llega bien. Nuestro trabajo estaba claro, cargar al equipo de trabajo antes del parón de la Copa. En ese momento sí estábamos un poco justos de gasolina. Bajamos el ritmo de trabajo para poder llegar bien a estos cuatro partidos entre los parones y, pese a ser un partido entre semana, estamos bien para disputar este encuentro», concluye Luis Guil.