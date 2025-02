«Se me pone la piel de gallina solo de imaginar un ascenso con esta afición»

Luis Guil vive su segunda temporada en Palencia con el mismo compromiso con el que llegó. Tras un año en la élite, el entrenador sevillano decidió continuar al frente del Súper Agropal Palencia pese al descenso, convencido del proyecto y del vínculo que ha ... forjado con el club y la ciudad. Ahora, el técnico andaluz cumple en torno a un año y dos meses en la que puede considerar su casa. Su adaptación ha ido más allá del baloncesto, encontrando en Palencia un lugar donde sentirse a gusto tanto dentro como fuera de la pista. Al inicio de la segunda vuelta, el conjunto palentino está en el camino correcto para poder luchar por el ascenso en, posiblemente, la Primera FEB más exigente de los últimos años. La cercanía de la afición, el día a día en un equipo con ambición y su forma de entender el baloncesto marcan el presente de un técnico que sigue construyendo su camino con un equipo morado cuyo sueño es retornar a la ACB.

–¿Cómo reaccionó a la primera llamada en que le ofrecieron venir a Palencia?

–Conocía un poco lo que era el club, aunque no tanto la ciudad. Había visitado Palencia para alguna Copa Príncipe, pero no había estado mucho tiempo. Tenía muy buenas referencias sobre el club, su trabajo a medio-largo plazo, que tenía una afición que llenaba cada día el pabellón y que gracias a ese trabajo había logrado ascender por primera vez a la Liga ACB. Tenía un proyecto que en esa situación era complicado mantenerse en la categoría, pero íbamos a intentar conseguirlo. Creo que es un proyecto que se merece estar en la ACB y acabará estando muchos años en esa liga.

–En su primer partido se produce una conexión especial con la afición. ¿Cómo lo vivió?

–Intento mostrar mi manera de ser desde el primer momento. Hay una palabra que es pasión, intento mostrar pasión en todo lo que hago cada día y casi hago que sea obligatorio para los jugadores. No considero que un jugador que juega para un equipo dentro de esta filosofía como Palencia y con esta afición, no demuestre pasión y dar el 100%. Los jugadores desde el primer día creyeron en el discurso e incluso nos pusimos a una victoria de la salvación.

–Termina llegando el descenso. ¿Cómo vivió ese día en que termina produciéndose de manera matemática?

–La salida del campo con toda la afición aplaudiendo, recordarlo me sigue poniendo la piel de gallina. Es el único equipo en mi vida con el que he vivido esa situación de descender de categoría, más todavía al haber estado implicado personalmente en el proyecto. La Liga ACB es muy dura, donde los equipos en los últimos tres meses se gastan un dineral para intentar salvar la categoría, entonces no nos dio la gasolina para luchar hasta el último día por la salvación. Por otro lado, lo de la afición es algo que no existe nada más que aquí. La mayoría de aficiones apoyan cuando las cosas van bien y cuando no, todo son críticas. Aquí he vivido ese descenso y al siguiente partido en Bilbao viajaron 500 personas a ver el partido.

–Llega el verano y tanto el club como usted apuestan por un tiempo de reflexión. ¿En algún momento se planteó alguna otra opción que no fuese Palencia?

–Mi prioridad era Palencia, aunque es cierto que tuve varias opciones para entrenar en otros sitios. Tenía muchas ganas de sacarme la espina de lo que había ocurrido y quería empezar un proyecto desde cero. Nos tomamos un tiempo, había una situación que luego se supo en la que el patrocinador principal no estaba seguro. El club no quería que nos sentáramos sin saber a qué podíamos aspirar en cuanto a presupuesto o fichajes, algo que me parece lógico. No tenía prisa, cuando esto estuvo claro nos sentamos y llegamos a un acuerdo en apenas diez segundos. Quería estar aquí y no iba a ser un tema económico el aspecto que no me permitiese seguir en Palencia. El objetivo era darle al club una estructura cercana a lo vivido en la ACB e intentar hacer un equipo que pudiese luchar por ese ascenso.

–Cuentan con una gran química dentro del vestuario. ¿Cómo ha conseguido forjar esa gran relación con sus jugadores?

–En todos los clubes hay una relación que todo el mundo ve cara a la galería. Cómo les aprieto entrenando y en cada partido. Nadie ve el día a día, como intento llevar al jugador al máximo nivel. Por eso creo que tenemos esa excelente relación fuera. Tengo jugadores de selección que cuando eran jóvenes les he llevado al máximo y luego han llegado a la NBA o la liga ACB. El año pasado mismamente con Van der Vuurst, le tenía apretado todos los días y terminó firmando con el Joventut, o lo mismo con Pasecniks, que acaba saltando a estar este verano en la NBA. Mi modelo muchas veces de entrenar, porque he estado entrenando con él, ha sido Obradovic. Es un entrenador que exige el 100% y luego tiene una excelente relación con sus jugadores. Eso nos ha llevado a crear esa química de equipo y estar tan unidos entre 'staff' y jugadores.

–¿Qué significaría para usted lograr el ascenso en Palencia?

–Para mí sería la leche y no me puedo ni imaginar ascender con esta afición. En Murcia tuve una comunión muy buena, fue mi único ascenso en España y fue increíble con más de 9.000 personas. Si pudiese volver a pensar en algo así, se me pone la piel de gallina lo que podría ser vivir eso en Palencia. Podríamos estar siete días de celebración. Ojalá se pueda repetir, veremos ese partido ante el Burgos de la próxima semana, ese partido nos marcará si todavía podemos luchar por el ascenso directo.

–Han iniciado la segunda vuelta con un gran triunfo contra el Fuenlabrada. ¿Qué les aporta esa victoria?

–Sobre todo, nos da confianza y ver que lo que estamos haciendo va por el buen camino. Puedes trabajar muy bien, pero si pierdes, esa confianza se va minando. En deporte, el resultado no depende siempre del trabajo. Puedes trabajar como un bestia y tener lesiones o un mal día. He insistido en el vestuario siempre desde el principio en el proceso. Sigo mirando tres meses allá, no miro al partido de Alicante, sino cómo vamos a llegar a mayo. Cómo va a ser el equipo entonces y cómo debe ser para intentar ganar en los partidos donde no hay red. Estoy contento con el trabajo que estamos haciendo y siempre se construye mejor ganando que perdiendo.

–Visitan esta semana al Alicante. ¿Cree que el exceso de confianza puede ser su peor aliado en este encuentro?

–El primer día de entrenamiento les he dicho que para mí era más complicado el partido ante el Alicante que el de Burgos. Primero, de preparar mentalmente, es más difícil preparar ese partido. El Alicante, desde que ha llegado Rubén Perelló, que ha cambiado al equipo, no ha perdido ni un solo partido en casa. Eso la gente no lo sabe, ve que vas a jugar contra uno de los últimos. Es otro equipo diferente, por presupuesto estará entre los diez mejores de la liga. Por circunstancias no le fueron bien las cosas al inicio, pero para mí van a estar cerca incluso de llegar al 'play-off' si sigue haciendo las cosas así. Digo que es más fácil el de Burgos porque ahora mismo veo a mi equipo como el único capaz de ganarles. Ellos están haciendo tan bien las cosas, con tan buenos jugadores y tan bien entrenado, que creo que podemos ser el único equipo capaz de ganarles. Por supuesto, sabiendo que son el mejor equipo de la categoría, va a ser muy difícil y vamos a tener ese aliado que es el Pabellón de Deportes.

–Habla de ese partido de la próxima semana ante el San Pablo Burgos. En caso de ganar, ¿el equipo sigue soñando con el ascenso directo?

–Eso nos pondría en una buena situación y en la pelea por ese ascenso directo. He vivido esta situación durante el año con el Murcia. De catorce partidos, el líder nos sacaba tres y el 'basketaverage' y terminamos ascendiendo. Esta liga es muy complicada. De pronto un equipo empieza a perder y hay muchos equipos que te pueden ganar. Todos los equipos menos el Burgos han perdido al menos un partido contra los equipos de abajo. Soy sincero, incluso ganando al Burgos, ellos están ahora mismo en otro nivel porque han tenido lesiones y no les han afectado, eso me da que pensar que va a ser difícil que entren en crisis. Son el gran candidato al título y, si no pasa nada raro, tienen muchas papeletas para conseguirlo.

–El objetivo marcado en verano era luchar al máximo por el ascenso. ¿El objetivo continúa siendo el mismo?

–El objetivo sigue siendo intentar luchar por ascender. Si ahora nos vemos en la situación de poder ascender directos, estaremos intentando prepararnos para intentarlo si llegamos al final con opciones. Pese a tener cinco grandes presupuestos, el objetivo es terminar entre esas cinco posiciones para conseguir el factor cancha de cara al 'play-off', porque para mí eso es fundamental. Una vez en la 'Final Four', que Dios reparta suerte. He jugado muchos partidos con la selección española sin red, semifinales, cuartos y demás, eso no me importa y jugar una 'Final Four' a ver qué pasa. Lucharemos para tratar de cumplir ese objetivo de verdad y soñando con esos siete días de celebración por ascender a la ACB con Palencia.