«Me sigue dando vértigo salir a escena después de treinta años de carrera»

Con más de tres décadas sobre los escenarios, Gemma Martínez (Bilbao, 1969) gestó en 2020 el embrión de 'Todas las hijas', una obra que lleva de gira dos años y que aterriza este sábado (20:30 horas) en el Teatro Principal de Palencia. La actriz bilbaína, junto a otras cuatro colegas de profesión y amigas (Pilar Matas, Maribel Salas, Sol Maguna y Vito Rogado), ponen en escena este texto que firma David Caiña, que comparte la dramaturgia del montaje con su director técnico, Andrés Lima.

-Lleva más de tres décadas sobre los escenarios.

-Cuando acabé el instituto me matriculé en Periodismo, terminé el primer año y, en ese momento, se inauguró en Getxo la escuela de teatro y le dije a mi padre que con ese año de carrera ya había cumplido y que quería hacer teatro. Y así lo hice. Luego me dieron una beca para seguir estudiando en Londres, regresé a España, y desde entonces me dedico a esta profesión, aunque también he trabajado en hostelería, como toda buena actriz (risas).

-La trama que se presentará este sábado en Palencia, y que parte de 'La casa de Bernarda Alba', es una idea original suya. ¿Cuándo y cómo le surgió ese arquetipo?

-Surgió por casualidad y de una manera casi cómica. Hace cuatro años, en el transcurso de mi participación en un taller de cine con los Moriarty, estábamos grabando unas escenas y se me ocurrió que una de las figurantes podía levantarse y gritar: «Pepe el Romano es mío» –una de las frases de 'La casa de Bernarda Alba'–. Entonces, empecé a darle vueltas y pensé que las Adelas, las Martirios, las Angustias… seguían entre nosotras a través de la herencia familiar y que se hacía necesario contar que todas somos hijas y la historia de terror y miedos de las mujeres de 'La casa de Bernarda Alba'. En 2021 le propuse a Andrés Lima que construyera esta idea y nos pusimos manos a la obra hasta concebir 'Todas las hijas'.

-¿Será su primera visita a la capital palentina?

-No. Hace siete u ocho años estuve representando 'El florido pensil', recuerdo que veníamos de Valladolid y Palencia me encantó, es un sitio por descubrir. Siempre digo que la pera más rica que he comido la compré en uno de los puestos de la Plaza de Abastos. Y, en esta ocasión, tengo muchas ganas de conocer la Catedral y de callejear de nuevo por Palencia. Además, nuestro técnico, Guille, es de Palencia y vamos a tener el mejor anfitrión. Tengo ganas de disfrutar, otra vez, del público palentino y de su ciudad.

-¿Acertó David Caiña en desarrollar este teatro dentro del teatro?

-El texto se fue generando en los talleres de trabajo y la dramaturgia la firman Caiña y Lima, pero lo que al final prevaleció fueron los propios testimonios reales que aportamos las actrices. La obra narra la historia de cinco actrices que, durante los ensayos de la representación de 'Bernarda Alba', no pueden evitar que la obra les lleve al cuento de su vida, que es también terrorífico porque salen a la luz los abusos sexuales, los malos tratos, el miedo a caminar o a embarcarte en una relación… Y, aunque también hay ficción, la mayoría de lo que se cuenta está basado en nuestras propias experiencias. Es un texto tragicómico que, al final, se convierte en un canto a la esperanza y a la alegría. El súper poder del teatro nos permite contar todo esto.

-¿Qué tipo de madre le toca en esta historia?

-Hay un momento de referencias a las madres que nos las vamos intercambiando y en él hablamos de ellas y las parodiamos. Todos los testimonios están basados en hechos reales y yo aporto una relación de pareja tóxica; hablo, por así decirlo, de Pepe el Romano de 'Bernarda Alba'.

-¿Qué nivel complejidad tiene para una actriz representar a una actriz sobre un escenario?

-Es curioso porque cuentas un relato que también te toca como persona, algo que, al mismo tiempo, es muy liberador. Hablamos del miedo para superar el miedo. Es un exorcismo, como dice Andrés Lima. Es un texto universal porque todo es reconocible y hay episodios que, en algún momento de la vida, nos han pasado a todas las mujeres. Todas somos hijas o nietas de Bernarda Alba y decir las cosas en voz alta ayuda a liberarnos de esos miedos.

-Es un duelo de cinco actrices. ¿Qué resaltaría de cada una de sus colegas?

-En esta obra somos un equipo de siete actrices, de las que jugamos cinco en cada función. En Palencia actuaremos Pilar Matas, Maribel Salas, Sol Maguna, Vito Rogado y yo; Ane Garabain y Goizalde Núñez no estarán. Aparte de compañeras, somos amigas que nos hemos ido conociendo en el trabajo y tenemos mucha vida en común, hemos compartido mucho más allá de los escenarios: tiempo, vacaciones, vida. Todas son excepcionales, forman parte de mi vida en todos los aspectos, las amo, son mi familia.

-¿Este montaje es el más exitoso de su carrera?

-Es el montaje con el que hemos tenido una mayor proyección nacional. 'Todas las hijas' ha tenido un recorrido maravilloso.

-¿Cómo le ha ido en sus treinta años de recorrido interpretativo?

-No me quejo porque vivo de ello y vivir exclusivamente de este oficio es un lujo, aunque en esta profesión siempre te queda algo por hacer y espero poder materializar los proyectos pendientes. Los actores siempre estamos sujetos a que suene el teléfono y unas veces trabajas en proyectos muy interesantes y, otras, no lo son tanto. Los actores no dejamos de ser obreros, pero hago lo que me gusta y soy feliz con ello.

-¿Echa de menos participar en más películas y series de ficción?

-La mayoría de las veces he hecho personajes pequeños, de reparto, y me encantaría trabajar en una serie de larga duración, ésas que te dan tranquilidad durante una temporada. Me gusta y me interesa mucho el medio audiovisual y me gustaría trabajar más en él. Lo que más he hecho ha sido teatro y monólogos; en el teatro me siento muy a gusto, pero cada vez que salgo a escena me sigue dando vértigo. Lo que tengo claro es que me gusta actuar, me da igual el medio que sea.

