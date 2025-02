La Muestra de Cine de Palencia llegará este año con 122 proyecciones

El Norte Palencai Martes, 4 de febrero 2025, 18:08 Comenta Compartir

Cine independiente, cortometrajes, propuestas documentales, música en directo, una exposición, charlas y encuentros de debate protagonizan la trigésimo cuarta edición de la Muestra de Cine Internacional de Palencia que, a lo largo de 18 jornadas, entre el 17 de febrero y el día 6 de marzo, ofrecerá un variado conjunto de actividades que incluyen la proyección de 122 títulos.

El festival suma un total de 46 actividades que se repartirán en 11 espacios de la capital y la provincia como el cine Ortega, la Biblioteca Pública, el Museo de Palencia, el Centro Cultural Provincial, la residencia de San Telmo, el Teatro Principal, el Teatro Jesús Meneses de Villamuriel, el Auditorio de Guardo, el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava, el Universonoro o el Centro Penitenciario de La Moraleja. Entre las novedades de esta edición destaca la primera edición del concurso 'Microsaberes' que, en colaboración con FUNDOS y Canal Saber, exhibirá un total de seis cortos documentales sobre los retos y desafíos que enfrenta Castilla y León. Otra de las novedades tendrá como escenario el cine Ortega, que acogerá la proyección de una selección de los cortos presentados al Concurso Nacional dedicada a los jóvenes de los institutos de Palencia.

La apertura oficial de la Muestra llegará este año con el pase de la segunda película del realizador David Pérez Sañudo, 'Los últimos románticos'. Un encuentro intergeneracional entre los jóvenes participantes del certamen '90 segundos de cine' y los usuarios de la residencia San Telmo, un programa de proyecciones y actividades paralelas en los municipios de Villamuriel de Cerrato, Paredes de Nava y Guardo, conforman otras de las primicias que brindará la 34ª edición de la Muestra de Cine, que da continuidad a sus Concursos Nacional e Internacional de Cortometrajes a Concurso (con 18 y 20 producciones en liza respectivamente), al ciclo 'Cine y Escuela'(que acercará el formato del cortometraje a miles de escolares) y la muestra de largometrajes internacionales , sin olvidar la sección 'Panorama Castilla y León', el apartado de largometrajes 'Nuevas miradas', el ciclo 'Leer, ver, pensar' (Biblioteca Pública), el ciclo 'A través de lo real', que aunará cine, diálogos y reflexión (con 17 invitados), tres conciertos, una exposición o la presentación de un libro.

La venta anticipada de abonos (en las taquillas del Cine Ortega o través de su web www.cinespalencia.com) comienza hoy martes 4 de febrero. Los abonos tienen un precio de 60 euros. La venta de localidades sueltas para las diferentes sesiones arrancará el miércoles 12 con importes que oscilan entre los 4 y 5 euros.

Cortometrajes a concurso

El Cine Ortega acogerá el grueso de las obras a competición, con 18 cortometrajes en el Concurso Nacional y una veintena en el Internacional, seleccionados, respectivamente, de entre los 1.253 y 773 títulos recibidos. El mobbing, hablar del bien o del mal o la salud mental son algunos de los temas que recorren el certamen, con propuestas en clave de drama, comedia y terror.

Compiten en esta edición 'O Estado de Alma', de Sara Naves Sousa; 'Una cabeza en la pared', de Manuel Manrique; 'Donde se quejan los pinos', de Ed Antoja; 'La fuerza', de Cristina Martín Barcelona y María José Martín Barcelona; 'Piel fina', de Antonio Muñoz de Mesa; '3.000 elefantes', de Israel Carrillo y Miguel Piedrafita; 'La niña tatuada', de Elisa Lanzas; 'Acción, figuración', de Pablo Cueto; 'Dimarts', de Almudena Verdés y Begoña Soler; 'Las cucarachas', de Ainhoa Aldanondo; 'Vida o teatre', de Guillem Manzanares; 'El cambio de rueda', de Begoña Arostegui; 'Insalvable', de Javier Marco; 'Periquitos', de Álex Rey; 'El lado más bestia de la vida', de José Antonio Campos; 'Coulrofobia', de Santos Paoletti-Boville; 'Selección natural'; y 'Pietra', de Cynthia Levitan.

De cuatro continentes proceden las propuestas (20 títulos) que compiten en el Concurso Internacional, donde la producción francesa encabeza la selección. Del país galo llegan los trabajos 'Bayoneted!', de Thomas Dahirel; 'Monochrome', de Cédric Prévost; 'Une nuit particulière', de Enzo Martinez; 'Grillés', de Thomas Scohy; y 'Father's Letters', de Aleksey Evstigneev. Completan el apartado títulos italianos ('L'Acquario', de Gianluca Zonta; y 'Majonezë', de Giulia Grandinetti), Bélgica ('Les chats errants', de Elisabeth Silveiro y Maëlle Bossi, y 'Rachid', de Rachida El Garani), Chipre ('Three sisters', de Timur Kognov), Bulgaria ('The Premiere', de Toma Waszarow), Dinamarca ('Tingfinder', de Mads Koudal), Macedonia ('Izbor', de Marko Crnogorski), Lituania ('Reminiscence', de Kristijonas Dirsė), Eslovaquia ('Free the chickens', de Matúš Vizár), Portugal ('Sopa Fria', de Marta Monteiro galardonada en el Leiria Film Fest), Chile ('El canon', de Martín Seeger), Estados Unidos ('The untranslatable forest', de Andy Camou e Ivan Miguel), Rusia ('Hrebet, Spine', de Kristina Panova) e Irán ('Taxidermist', de Sousan Salamat Chaghooshi y Behzad Alavi).

Reflexión y literatura

Las actividades previas comenzarán el lunes 17 con el ciclo 'Ver, leer y pensar', que aunará cine y literatura en la Biblioteca Pública. Este ciclo articula su programación con la proyección de las películas 'El corazón es un cazador solitario' (lunes 17) y 'Furtivos' (día 19), la presentación del libro 'Lola Gaos. La firmeza de una actriz', de Margarita Ibáñez Tarín (día 18), así como la charla 'Cines y series de TV', a cargo Fernando Méndez (jueves 20). Además, la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública acogerá del 17 al 28 de febrero la exposición fotográfica 'Stalker in the land', de José María Marbán. Como complemento el martes 25 de febrero (18.00 horas) se proyectará la película 'Stalker', de Andrei Tarkovsky.

El lunes 17 también dará el pistoletazo de salida la «A través de lo real. Narrativas audiovisuales para los desafíos para el siglo XXI», una serie de encuentros ideados en colaboración con la Universidad de Valladolid y el campus de La Yutera en los que, a partir de la proyección de distintos cortometrajes, figuras como el filósofo César Rendueles, la comunicadora gastronómica Claudia Polo Barrachina, la escritora y periodista Esther Paniagua, especialista en Inteligencia Artificial, o la psicóloga Patricia Fernández Martín; además de los cineastas Antonio Muñoz de Mesa, Alberto Utrera y Cesar Ríos; el guionista Igor Salutregi; y los profesores universitarios Francisco Javier Gómez Caloca, Ana Rosario Martín Herranz, Manuel González Pallarés, María Teresa Ramos García y Asur Fuente Barrera conversarán sobre aspectos como la influencia del neoliberalismo y el capitalismo en el mundo laboral (lunes), la salud mental de los jóvenes (martes), los efectos de la Inteligencia Artificial (miércoles) y la gastronomía (jueves), en jornadas programadas a las 17.30 horas en el Centro Cultural Provincial.

Las proyecciones de la programación oficial se abrirán en el Cine Ortega con David Pérez Sañudo, que levantará el telón el viernes 21 de febrero (a las 20:15 horas) con su segunda película como realizador, 'Los últimos románticos'. Protagonizada por Miren Gaztañaga, el filme es una adaptación de la novela de Txani Rodríguez, ganadora del Premio Euskadi de Literatura. Maica Barroso y Erik Probanza conforman el reparto principal de un trabajo con una sensibilidad especial a la hora de acercarse a lo social sin caer en los clichés preestablecidos.

Largometrajes de autor y cine para escolares

Películas y actividades se multiplicarán a partir del lunes 20, cuando se abrirá una nueva edición del concurso 'Cine y Escuela', en el que alumnos de Primaria de Palencia, Villamuriel de Cerrato, Paredes de Nava y Guardo llenarán las salas a lo largo de tres días en los que decidirán, con sus votos, cuál de los seis cortos que integran este certamen se alza con un premio dotado de 1.000 euros. Además, ese mismo día, a las 20.15 horas, comenzarán las proyecciones de la Muestra Internacional de Largometrajes, que acercará a la capital palentina las últimas obras de autores como como el francés Quentin Dupieux ('Daaaaaalí!'), el chino Guan Hu ('Black Dog'), el letonio Gints Zilbalodis ('Flow'), la italiana Maura Delpero ('Vermiglio'), el estadounidense Aaron Schimberg ('A Different Man') y el británico Mike Leigh ('Mi única familia').

Por su parte, la sección 'Panorama Castilla y León' articulará su programación en dos sesiones. El lunes 24, el Cine Ortega acogerá el pase de 'Soñadores', un trabajo que integran seis cortometrajes en los que han participado más de 60 personas con diversidad intelectual de Aguilar de Campoo, Guardo, Zamora, Palencia, Segovia y Valladolid. Un día más tarde, (martes 25) podrán verse los cortos documentales 'Brannia Ossaria', de Visual Creative (en calidad de estreno absoluto); 'Semillas de Kivu', de Néstor López y Carlos Valle; e 'Inania', que firman Júlia Girós y Vera Herrero Mercader. Como complemento a estas actividades, el lunes 24 el humorista y actor Leo Harleminaugurará en la Universidad Popular de Palencia (13:00 horas) la exposición 'Abrazapájaros'. Las proyecciones proseguirán el cine Ortega entre los días 26 y 28 (17.00 horas) con 'Verano en diciembre' (miércoles), 'Las vidas de Sing Sing' (jueves) y 'Fin de fiesta' (viernes), con la presencia de la actriz palentina Sonia Barba. Estos filmes integran la sección 'Nuevas miradas'.

La música será otras de las grandes protagonistas de las actividades paralelas de la MCIP. Dentro de la estrecha colaboración con el Festival Palencia Sonora, el bar Universonoro será el escenario el jueves 20 de febrero (20.30 horas) en el que el pianista Ricardo Casas ofrecerá un cine-concierto que revivirá y dramatizará musicalmente la obra de cine mudo 'El Moderno Sherlock Holmes', de Buster Keaton. Por su parte, el Teatro Principal acogerá el martes 25, a las 18.00 horas, el concierto 'Música de cine. Compañías inesperadas', a cargo de la Banda Municipal de Música de Palencia, que interpretará algunas de las sintonías más reconocibles de la historia del séptimo arte junto al músico y compositor palentino Marco Vacío, quien subirá a escena con tres covers. La jornada concluirá con la actuación de un interno del Centro Penitenciario de La Moraleja. Ya el sábado 1 de marzo, en el Cine Ortega (17.30 horas), los alumnos y alumnas de la Escuela de Música Ortega ofrecerán un concierto en el que también interpretarán algunas de las sintonías más reconocibles de la historia del séptimo arte.

El jueves 27 a las 18.00 horas será el turno de 'Arte en el Museo', una iniciativa que propone la programación de una sesión documental donde el arte es el elemento principal de la narración. Para ello, el Museo de Palencia será escenario de l pase de cuatro cortos documentales relacionados con el arte y la arqueología: 'In-material', de Juan Carlos Guerra; 'Exergo', de Jorge Moneo Quintana; 'Guyulfo, la cueva del dios lobo', de Nuria Vizcaíno Cobos; y 'La Arqueología Olvidada. Aigües Baixes: Un Fortín Íbero Arrasado', de Santiago Secades y Dave Castaño. Y ya el martes 25, a las 17.00 horas, la residencia San Telmo acogerá un encuentro intergeneracional entre los usuarios del centro y los jóvenes participantes en el certamen «90 segundos de cine», que conversarán sobre filmes y experiencias vitales en un diálogo impulsado por Palencia Free y Gaceta de Castilla y León, medios que dirige la periodista Esther Duque.

En la provincia

La MCIP vuelve a extender su actividad a Guardo, Villamuriel de Cerrato y Paredes de Nava. Los vecinos de Guardo y estudiantes de los dos institutos de Villamuriel podrán disfrutar de la exhibición de los cortometrajes ganadores de la Sección Oficial de Cortometrajes Nacionales esta edición, que se proyectarán el domingo 2, a las 19.00 horas, en Guardo; y el jueves 6 en Villamuriel. En Paredes, concretamente el domingo 2 (19.30 horas) se proyectarán los cortos presentados a la primera edición del concurso de Fundos. Esta extensión por la provincia se completará, el viernes 7, con un pase especial en el Teatro Jesús Meneses de Villamuriel, donde desembarcará una selección de los trabajos presentados a la novena edición del certamen '90 segundos de cine'.

El Jurado Oficial encargado de fallar los premios del Concurso Nacional de Cortometrajes estará formado esta edición por el actor Juan Díaz, el director José A. Gutiérrez, el guionista César F. Calvillo, el director Javier Polo Brazo y el periodista Moisés. Por su parte, el Jurado Internacional estará integrado por cuatro jóvenes: José Moras Arija, Guillermo Martínez Fuentes, Cristina Hernández Gordón, Guillermo García Lozano y Diego Coria. Su participación se enmarca en la colaboración con el Consejo Provincial de la Juventud de Palencia.