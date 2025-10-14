El séptimo triunfo más amplio en LEB Oro para el Súper Agropal Palencia El equipo de Natxo Lezkano, que ganó en Torrelavega por 49 puntos de diferencia (58-107), muestra el poderío de un proyecto que apunta alto

Adrián García González Palencia Martes, 14 de octubre 2025, 11:15 Comenta Compartir

El Súper Agropal no solo arrasó el pasado sábado al Grupo Alega Cantabria. También envió un mensaje claro al resto de adversarios de Primera FEB. El conjunto morado se ha situado entre los equipos más sólidos y reconocibles de la categoría en este inicio de temporada gracias a su excelso momento de forma. Su victoria en Torrelavega por 58-107, la séptima más amplia en la historia de la LEB Oro, deja una sensación de poderío que trasciende más allá del resultado. Lo importante no fue el +49 final, sino la manera en la que el equipo de Natxo Lezkano confirmó que el proyecto carbura.

El 2-12 de salida fue el aviso. El segundo cuarto, con 32 puntos anotados, la demostración. Pero más allá del brillo ofensivo o del dominio colectivo, lo que quedó patente en el Vicente Trueba fue una idea consolidada. El Súper Agropal Palencia cuenta con una clara identidad competitiva y vuelve a mirar hacia arriba con la serenidad que dan las certezas. Porque el conjunto palentino no solo gana: transmite la sensación de que está construyendo algo más duradero tras apenas tres jornadas. Todo ello, enmarcado en el crecimiento que tiene todavía el equipo por delante y el enorme potencial que se presupone una vez estén completamente adaptados los nuevos fichajes.

El entrenador asistente Alberto Padilla, que volvió a dirigir al equipo tras la sanción de Natxo Lezkano, lo resumía con claridad. «Nuestra filosofía y nuestro ADN debe ser con esas rotaciones cortas y con los jugadores al 100%. Contamos con 12 jugadores que cualquiera lo puede hacer igual de bien que el que estaba en la cancha. Esa es una de las fortalezas que tenemos», subrayaba. Un mensaje que define a un grupo con muchos jugadores importantes, que no cree solo en las individualidades.

Y en esa ecuación, hay un nombre propio que sobresale por méritos propios, el de Alec Wintering. El base estadounidense con pasaporte jamaicano vive un momento de forma excepcional. En Torrelavega firmó 22 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias, con 28 de valoración, siendo el MVP del encuentro y el segundo mejor jugador de la jornada en la LEB Oro, solo por detrás de Vítor Benite. Pero su impacto va más allá de los números.

Wintering ha recuperado la chispa, la confianza y el liderazgo que le convirtieron en pieza clave durante la temporada del ascenso a la ACB. En las tres jornadas disputadas, siempre ha sido el jugador más valorado del equipo. 16 puntos y 22 de valoración en el debut ante Palmer Basket; 23 puntos y 35 de valoración frente al Cartagena, y la última exhibición en Torrelavega. Tres actuaciones consecutivas que confirman que está de vuelta después de dos temporadas algo más irregulares.

Alberto Padilla, que conoce bien al jugador tras varios años compartiendo vestuario, lo define sin titubeos. «Considero que es un base 'top' de la liga. Para mí, el mejor. Lleva tres partidos muy buenos, está manteniendo el nivel y además ha estado acertado en el tiro exterior. Ojalá que siga así», señala. Una afirmación que refleja la confianza total del cuerpo técnico en su timón, aunque sin caer en la dependencia. «No creo que tengamos Wintering-dependencia. Alec está jugando muy bien, pero cualquiera que sale mantiene el nivel. Eso es lo que nos hace fuertes, que cualquiera lo puede hacer igual de bien que el resto», subraya el técnico palentino.

El conjunto palentino no quiere mirar más allá del siguiente partido, pero su paso por Torrelavega refuerza la sensación de que el proyecto apunta alto. «Nuestro objetivo es estar arriba luchando, pero no tenemos ninguna obligación como otros equipos. Tenemos muy claro lo que somos y lo que tenemos, y esa filosofía es la que vamos a mantener durante toda la temporada. Si el trabajo nos lleva a estar arriba, bienvenido sea», apunta Alberto Padilla.

La cita en el Pabellón Vicente Trueba dejó también una de las imágenes más potentes del fin de semana. Decenas de aficionados palentinos poblaron un fondo entero del recinto cántabro, tiñendo de morado las gradas y convirtiendo el partido en una auténtica fiesta. Desde antes del salto inicial hasta mucho después de la bocina final, el aliento de los seguidores palentinos no cesó un segundo. Cantaron, aplaudieron y empujaron al equipo como si jugaran en casa, además de celebrar por todo lo alto el triunfo junto a la plantilla.

El Súper Agropal no solo ha firmado un comienzo impecable en resultados, también ha transmitido una sensación de madurez colectiva. En tres jornadas ha mostrado intensidad, compromiso y profundidad. Su banquillo ofrece soluciones, su defensa crece día a día y la plantilla se comporta como un bloque que entiende el camino. Falta mucho por recorrer, pero la hoja de ruta está clara. Natxo Lezkano y su cuerpo técnico han logrado que el equipo sea reconocible desde el primer día, sin prisas ni euforias, pero con una convicción firme, la de pelear contra los grandes presupuestos por el ascenso.

«Wintering es un base 'top' de la liga, para mí el mejor. Está jugando muy bien, pero cualquiera que sale mantiene el nivel» Alberto Padilla Técnico asistente

La gran pretemporada de los palentinos ya hacía presuponer el buen inicio de competición. El Súper Agropal ha conseguido sobreponerse con nota a un verano convulso, sobre todo por el cambio de entrenador a mitad de planificación. Lezkano ha sabido adaptar las piezas y aprovechar la química de todos los jugadores que continúan respecto al pasado curso para dar forma a un equipo que espera todavía seguir sumando en todos los aspectos para competir ante rivales de la talla de Movistar Estudiantes o Coruña.

Y mientras tanto, el aficionado palentino ya sueña con ver de nuevo al equipo en lo más alto y con ese soñado regreso a la ACB. El próximo partido será este viernes en el Pabellón Municipal de Deportes ante el Hestia Menorca, choque en el que el Súper Agropal tratará de conseguir su cuarto triunfo de la temporada.

Temas

Deportes en Palencia