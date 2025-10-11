El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Borg y Armus pugnan por un rebote con Yu.

Borg y Armus pugnan por un rebote con Yu.

Un huracán en Torrelavega

El Súper Agropal arrasa al Grupo Alega en un encuentro dominado de principio a fin, con una defensa asfixiante y un ataque coral

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:19

Comenta

En Torrelavega no hubo partido. El Súper Agropal Palencia firmó una auténtica exhibición para imponerse por un contundente 58-107 al Grupo Alega Cantabria, en ... el tercer triunfo consecutivo que reafirma el excelso inicio de curso de los de Natxo Lezkano. El conjunto morado dominó de principio a fin, con una defensa asfixiante, un ritmo altísimo y un ataque coral que desarboló por completo a un rival sin respuestas ante la avalancha palentina. La falta de rotación imposibilitó más si cabe a los de Lolo Encinas plantar cara ante un auténtico huracán que se llevó todo a su paso por el Vicente Trueba.

