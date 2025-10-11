Un huracán en Torrelavega

En Torrelavega no hubo partido. El Súper Agropal Palencia firmó una auténtica exhibición para imponerse por un contundente 58-107 al Grupo Alega Cantabria, en ... el tercer triunfo consecutivo que reafirma el excelso inicio de curso de los de Natxo Lezkano. El conjunto morado dominó de principio a fin, con una defensa asfixiante, un ritmo altísimo y un ataque coral que desarboló por completo a un rival sin respuestas ante la avalancha palentina. La falta de rotación imposibilitó más si cabe a los de Lolo Encinas plantar cara ante un auténtico huracán que se llevó todo a su paso por el Vicente Trueba.

Alec Wintering y Adam Kunkel destacaron, con 22 y 21 puntos respectivamente. El base se mostró una semana más pletórico –ha recuperado su mejor versión– y lideró al Súper Agropal con otro recital. Los de Natxo Lezkano, en su próximo partido en la competición, recibirán el próximo viernes al Hestia Menorca en el Pabellón de Deportes.

Grupo Alega Cantabria : Johnson Jr (13), Germán Martínez (6), Pérez (16), Lugarini (5) y Yu (2). También jugaron Powell (-), Samu Rodríguez (9), Pablo Hernández (1), Taboada (-) y Kande (6). 58 - 107 Súper Agropal Palencia: : Jakovics (10), Borg (12), Oroz (2), Vrankic (14) y Armus (5). También jugaron Wintering (22), Kunkel (21), Manu Rodríguez (8), Kamba (4), Muñoz (-), Ugochukwu (9) y Chema González (-) Parciales: 11-28, 13-32, 24-22 y 10-25.

Árbitros: De Lucas, Ibáñez y Fanés.

Incidencias: : Encuentro correspondiente a la tercera jornada de Primera FEB disputado en el Pabellón Vicente Trueba de Torrelavega.

El Súper Agropal Palencia salió en tromba en Torrelavega, mostrando un enorme acierto en ataque e intensidad en defensa desde el salto inicial. El conjunto dirigido desde el banquillo por Alberto Padilla repitió fórmula respecto a la pasada jornada y pasó por encima del Grupo Alega Cantabria durante los primeros minutos. Los triples de Jakovics y Borg, además de los aciertos bajo canasta de Armus y Vrankic, firmaban un primer parcial de 2-12 que obligaba a Lolo Encinas a detener el partido.

Los locales, de la mano de Jassel Pérez, lograban volver a meterse en el partido momentáneamente (10-14), aunque el segundo arreón del huracán morado fue demasiado para el Grupo Alega. Un 2+1 de Ugochukwu y dos triples consecutivos de Wintering imponían de nuevo una diferencia superior a los diez puntos entre ambos equipos. El propio Wintering dejó otra de sus canastas marca de la casa, a lo que se sumó un último tiro libre de Vrankic para cerrar el primer cuarto con 11-28.

Lejos de bajar el ritmo, el segundo cuarto fue otro recital del Súper Agropal Palencia. El conjunto morado regresaba a pista con ocho puntos seguidos de Adam Kunkel, el que faltaba por sumarse a la fiesta de la anotación. El Grupo Alega Cantabria estaba completamente a merced de los palentinos, ante una defensa a toda la pista que provocó varias pérdidas en los locales, mientras en ataque estático tampoco eran capaces de encontrar buenas situaciones de tiro. Lolo Encinas paraba de nuevo el crono tras una canasta de Kamba, aunque el partido era un imposible (21-45). El Súper Agropal regresaba a pista con una acción de tres tiros libres para Borg con los que ampliar todavía más esa enorme brecha en el marcador. Kunkel y un último triple de Manu Rodríguez echaban el cierre a la primera parte con el partido visto para sentencia y 26 puntos de ventaja para los palentinos, con un 67% de acierto en tiros de dos y un 47% en triples (24-60).

El Grupo Alega Cantabria regresó más entonado tras el paso por vestuarios. Kande y Johnson Jr firmaban las dos primeras canastas del tercer cuarto en busca de mejorar la imagen de la primera mitad. Un triple de Wintering, una canasta de Borg y otra de Oroz tras pérdida local, traían consigo el tiempo muerto de Lolo Encinas mucho antes de lo que le hubiese gustado al técnico (30-67). Un 3+1 de Jonhson Jr y la marcha menos de los palentinos por la diferencia en el marcador permitió al Grupo Alega vivir momentos de más acierto que el Súper Agropal. El acierto de Kunkel y Vrankic no desapareció, manteniendo la distancia en todo momento en el marcador. Ugochukwu dejó muy buenas acciones de calidad en ataque, cerrando ese tercer cuarto con los dos últimos puntos desde la personal anotados por Kunkel (48-82).

En el último cuarto, el Súper Agropal sí rebajó el ritmo del encuentro, sabedor de que tenía sellada su victoria y pensando en ahorrar energías. Jakovics y Kunkel ponían el acierto morado, mientras que Germán Martínez era de lo poco destacable en ataque para el Grupo Alega (52-93). Alberto Padilla paró el partido para reactivar a los suyos de cara a los últimos cuatro minutos de partido. Jakovics, Kunkel y Manu Rodríguez lideraron en anotación esos instantes finales.