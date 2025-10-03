Paseo triunfal del Súper Agropal en su debut en casa

Recital y segundo triunfo de la temporada para el Súper Agropal Palencia. El conjunto morado arrasó al Grupo Caesa Seguros Cartagena en un duelo muy ... desequilibrado desde el primer cuarto. Los de Natxo Lezkano, dirigidos desde el banquillo por Alberto Padilla, mejoraron de manera notable sus sensaciones de la primera jornada para vivir un partido extremadamente tranquilo y mantener así el pleno de victorias. Los visitantes trataron de engancharse por momentos al partido, pero fueron simplemente espejismos ante un Súper Agropal que hacía y deshacía a placer, poniendo una marcha más cuando el partido lo requería. Las pérdidas y un nefasto inicio de encuentro condenaron por completo cualquier opción de los cartageneros en su visita a Palencia.

Los mejores del conjunto palentino fueron Alec Wintering y Josip Vrankic. El base estadounidense con pasaporte jamaicano anotó 23 puntos y repartió 6 asistencias, mientras que el ala-pívot anotó 14 y aportó 6 rebotes. Fueron los dos grandes nombres que sobresalieron por encima de una gran actuación colectiva del Súper Agropal Palencia, donde los doce jugadores que saltaron a la pista anotaron puntos.

Los interiores continúan sumando minutos y rodaje, en un encuentro que parecía diseñado desde el banquillo a medida. Triunfo sin un gran desgaste y que permitió a Padilla dosificar esfuerzos de cara a todo lo que está por venir para el conjunto palentino durante este intenso mes de octubre. La próxima parada esta temporada para el Súper Agropal Palencia será visitar el próximo sábado 11 de octubre al Grupo Alega Cantabria, en busca de la tercera victoria de la temporada.

El Súper Agropal Palencia entró como un ciclón al partido. Los de Alberto Padilla se abonaron al triple para anotar cuatro lanzamientos consecutivos sin conceder un solo punto. Parcial de 12-0 de salida tras el que Félix Alonso paraba el choque. Un primer parcial que prácticamente dictaba sentencia. Pese al paso por banquillos, el acierto morado continuó arrasando al Cartagena. Alec Wintering y Mathieu Kamba con sendos triples dejaban prácticamente visto para sentencia el partido desde el primer cuarto (18-2). A partir de entonces, los palentinos bajaron una marcha y también perdieron algo de acierto en el tiro. Suokas maquilló el marcador para dar un pequeño hilo de esperanza a los visitantes. Un triple de Alberto Martín y una última canasta de Domenech echaban el cierre a un primer cuarto muy desigual con 22-12 en el marcador.

Los visitantes arrancaron mejor el segundo cuarto hasta llegar a recortar diferencias y colocarse a solo cinco puntos (24-19). El desacierto inicial en ataque del Súper Agropal encontró su salvación de la mano de Alec Wintering y de una acción de tres tiros libres de Jakovics que permitían nuevamente respirar a los de Padilla (28-19). Félix Alonso paró el crono en busca de soluciones, aunque sin dar tampoco con la tecla. En el regreso a pista, intercambio de triples del que salió victorioso el conjunto morado hasta romper nuevamente la barrera psicológica de los diez puntos de renta (36-24). Los últimos dos minutos del cuarto fueron un monólogo del Súper Agropal y con los cinco últimos puntos obra de Mathieu Kamba. Primero con un mate tras robo de Chema González y, bajo la bocina con un triple que enviaba el partido al descanso con un cómodo 48-30 favorable a los locales. La sensación en el Pabellón era de que apenas quedaba nada por decidirse, en una primera mitad donde el buen hacer de los de Lezkano les había valido para dejar prácticamente sin opciones al Grupo Caesa Seguros Cartagena.

El paso por vestuarios no alternó un ápice el guion del encuentro. Wintering monopolizó la anotación palentina en un primer intercambio de canastas igualado (52-34). Trató el Grupo Caesa Seguros Cartagena de regresar al partido con Alberto Martín como uno de los pocos dispuestos a tirar del carro. Los visitantes lograron colocarse a doce como mínima. Pero los últimos minutos fueron una vez más un recital ofensivo del Súper Agropal Palencia. Wintering continuó con su show particular anotando de todos los colores. El base morado dio un paso delante de manera constante para asumir la dirección de juego y los tiros en los segundos finales de la posesión cada vez que el equipo no encontraba una solución ofensiva. Un triple de Álvaro Muñoz, la enésima canasta de media distancia de Wintering y un acierto desde la personal de Xabi Oroz echaban el lazo al tercer asalto, con el encuentro más que sentenciado (68-50).

El último cuarto comenzó con la única incógnita del resultado definitivo. Con el triunfo en el bolsillo del Súper Agropal Palencia y ante un Grupo Caesa Seguros Cartagena consciente de dicha situación. A la fiesta anotadora de Wintering se sumó Vrankic para seguir rubricando la victoria morada. Con tanta diferencia en el marcador entre ambos conjuntos, los de Alberto Padilla se dejaron ir durante los últimos minutos, lo que aprovecharon los visitantes para maquillar el marcador. El encuentro se empañó por momentos con alguna disputa y encontronazo entre jugadores de ambos conjuntos. En los dos más destacados, estuvo involucrado Kunkel, aunque ninguno de los dos llegó a nada más. Thomas y Rivera lideraron a los cartageneros en ataque para terminar recortando diferencias y caer definitivamente por 90-73 en el Pabellón Municipal de los Deportes de Palencia.