Wintering protege el balón ante la oposición de uno de los rivales.

Ver 39 fotos
Wintering protege el balón ante la oposición de uno de los rivales. Marta Moras

Paseo triunfal del Súper Agropal en su debut en casa

El conjunto palentino arrasa al Cartagena (90-73) en un encuentro que prácticamente quedó sentenciado tras un sensacional primer cuarto morado

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 23:49

Comenta

Recital y segundo triunfo de la temporada para el Súper Agropal Palencia. El conjunto morado arrasó al Grupo Caesa Seguros Cartagena en un duelo muy ... desequilibrado desde el primer cuarto. Los de Natxo Lezkano, dirigidos desde el banquillo por Alberto Padilla, mejoraron de manera notable sus sensaciones de la primera jornada para vivir un partido extremadamente tranquilo y mantener así el pleno de victorias. Los visitantes trataron de engancharse por momentos al partido, pero fueron simplemente espejismos ante un Súper Agropal que hacía y deshacía a placer, poniendo una marcha más cuando el partido lo requería. Las pérdidas y un nefasto inicio de encuentro condenaron por completo cualquier opción de los cartageneros en su visita a Palencia.

