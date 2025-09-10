El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Seis identificados que se bañaban de madrugada en la Plaza de España por una novatada

Los jóvenes, cuatro hombres y dos mujeres de entre 18 y 20 años, residen en la Escuela Castilla y la Policía Local realizó un informe de posibles desperfectos en la fuente

Palencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:03

La Policía Local, sobre las 3:10 horas de este miércoles, identificó en la Plaza de España, se identifica a seis jóvenes de entre 18 y 20 años, cuatro de ellos hombres y dos mujeres, que estaban bañándose en la fuente. Se trataba de un grupo de residentes en la Escuela Castilla haciendo algún tipo de novatada. Se realizó informe de los posibles desperfectos en la fuente para su comprobación por los servicios correspondientes y su solicitud de cobro si fuera preciso.

El martes, en torno a las 10:25 horas, la Policía Local de Palencia acudió a la avenida Manuel Rivera por un hombre caído en el suelo por posible infarto. En el lugar se verificó que no había ataque cardíaco y se identificó a dos hombres de 62 y 60 años con síntomas de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas. El primero de ellos se encontraba en el suelo con una brecha en la cabeza, manifestando haberse caído tras ser empujado por el segundo. Fue trasladado al Hospital Río Carrión. Se realizó informe por si existiera denuncia posterior.

El mismo día, alrededor de las 12:45 horas, la Policía Local solicitó la presencia del servicio de bomberos en la avenida de Santander para sanear la cornisa de un edificio en estado de abandono de la que habían caído varios cascotes a la calle. Se reguló el tráfico mientras el servicio de bomberos realiza el saneamiento utilizando el camión escala. Se realizó informe para localización de la titularidad del inmueble y su conservación.

