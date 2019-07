UGT acusa a Sacyl de no cumplir el acuerdo sobre la jornada laboral estival Consejería de Sanidad en el Paseo Zorrilla de Valladolid. / El Norte El sindicato solicita cambios en la gestión de recursos humanos en Sanidad y exige transparencia en los puestos de libre designación LAURA LINACERO Palencia Jueves, 18 julio 2019, 18:31

El sindicato UGT ha advertido del incumplimiento por parte del SACYL del acuerdo firmado por los sindicatos sobre la reducción de jornada en el periodo estival. En concreto, se refieren al acuerdo suscrito entre el gobierno regional y los sindicatos UGT y CCOO para reducir la jornada laboran durante el verano de 37,5 horas a las 35 horas semnales. Así, la jornada se vería mermada en media hora diaria en el turno fijo de mañana, y en el turno rotativo 3 y 5 días para el 2018 y 2019. El acuerdo se firmó con presupuesto económico para sustituir dichos días.

La UGT denuncia la mala gestión del acuerdo «porque no se ha llegado a sustituir nada de lo acordado». Si bien, considera el sindicato que ha generado más desigualdades y agravios comparativos negativos para los equipos de salud al conceder estos días en el ámbito de atención primaria al personal médico y de enfermería, y no al personal no sanitario. Igualmente, dentro de la atención especializada, se lo conceden solo al personal médico y no al resto de trabajadores del servicio, como la psiquiatría.

Se trata de un acuerdo firmado para «avanzar en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores en el ámbito del SACYL durante este periodo«, explica la secretaria general de la Federación de empleados de servicios públicos de UGT, Marta Martínez.

Además, reivindica a la nueva Consejería de Sanidad la gestión de los recursos humanos de manera eficiente en lo que respecta a los procesos selectivos para todas las categorías. Exigen la movilidad de los trabajadores, a través del concurso de traslados abierto y permamente, ya que el último concurso de traslados de la mayoría de las categorías del SACYL ha sido en el año 2010.

Por otra parte, demandan al nuevo gobierno del SACYL nuevos modelos de selección y nombramientos de mandos intermedios. En concreto, se refieren a los jefes de servicio y supervisoras de enfermería en el ámbito de atención especializada y a los coordinadores y responsables de enfermería en el ámbito de atención primaria.

Así, exigen una mayor transparencia y regeneración en los puestos de libre designación del SACYL, porque «llevamos asistiendo en los últimos años a nombramientos de libre designación o nombramientos a 'dedo' por parte de las gerencias sobre todo en los servicios hospitalarios«, explica el sindicato.

El sindicato UGT describe la situación como una pérdida absoluta del carácter democrático que debe imperar en los distitnos servicios, y por ello reivindican que se destierren los nombramientos selectivos que promueven una desigualdad entre las partes trabajadoras.