Reto gigante del Súper Agropal Palencia para iniciar la segunda vuelta

La segunda vuelta de la Primera FEB arranca con un duelo de máxima exigencia para el Súper Agropal Palencia. Los de Luis Guil reciben hoy sábado (19 horas en el Pabellón de Palencia) al Fuenlabrada tras el parón por la Copa y con muchas ganas ... de redimirse del enfrentamiento de la primera vuelta. Con el aliciente de varios exjugadores en el otro bando, el conjunto palentino buscará dar un golpe sobre la mesa, en uno de los últimos trenes que le restan para poder soñar con el ascenso directo.

El Súper Agropal Palencia ha dispuesto de dos semanas para preparar este regreso a la competición tras el parón por la Copa. Luis Guil ha puesto a punto a los suyos y recuperado a los tocados, aunque contará a priori con la baja de Adam Kunkel, que ha caído lesionado esta semana en una sesión de entrenamiento. «El equipo, tras el parón, está muy bien. Hemos recuperado a los jugadores tocados, Dimitrov y Kamba, aunque en el entrenamiento del jueves tuvimos un percance. Kunkel sufrió un esguince y seguimos pendientes de las pruebas para saber si podrá estar en este partido», señala Luis Guil.

El Fuenlabrada visita Palencia en un gran momento de forma. Los de Toni Ten ganaron con soltura al Real Betis en la última jornada de la primera vuelta. A su solidez sumarán a priori el regreso de Tanner McGrew a las pistas. El exjugador del conjunto morado apunta a volver tras cuatro meses lesionado, en la que fue su casa y ante el equipo con el que logró el ascenso a la ACB hace dos temporadas. También añadirá picante al partido la vuelta de Iván Cruz a Palencia, tras su salida este verano por la puerta de atrás del conjunto palentino. «Estamos listos para jugar un partido tan duro y exigente como supone jugar ante el Fuenlabrada, quizá la plantilla con más talento de toda la liga, con jugadores con experiencia en Euroliga y ACB. Además, ahora, la incorporación del lesionado McGrew, hace que tengan otro jugador más en su rotación», analiza Luis Guil.

«Los primeros tres meses sin competir he estado corriendo todos los días. En el último mes he podido empezar con el equipo, primero tirando y ahora ya con contacto, así que creo que estoy listo para jugar en Palencia, un lugar muy importante para mí porque ganamos el campeonato. Teníamos un buen equipo, hay un par de jugadores aún con los que jugué. La cancha y sus aficionados me gustan mucho. Es una vuelta emocionante», señala por su parte Tanner McGrew en una entrevista en la web del Fuenlabrada.

La visita del Fuenlabrada supone un reto mayúsculo para el Súper Agropal. Un triunfo ante el segundo clasificado supondría colocarse a solo dos victorias de diferencia en la tabla de los de Toni Ten, uno de los grandes presupuestos de la competición.«Han perdido solo dos partidos esta temporada. Están siendo muy sólidos tanto en casa como fuera, y no están notando algunas lesiones. Tienen el objetivo principal del ascenso directo y para ello han hecho esa inversión económica», argumenta Luis Guil.

La de Adam Kunkel apunta a ser una baja sensible dentro de la rotación de Luis Guil. Sería contar con un efectivo menos en un duelo tan exigente físicamente y, sobre todo, perder a una de las mejores armas exteriores. «Sería la baja de prácticamente el máximo anotador del equipo. Un jugador diferente y que aporta ese toque de locura. Es un jugador importantísimo, pero tenemos a otros jugadores que deberán dar un paso adelante si Adam no juega. Tanto los que están jugando más minutos, como los que están jugando menos, como puede ser el caso de Manu. Es una oportunidad para reivindicarse», destaca Luis Guil.

Tras el partido de la primera vuelta, que se saldó con victoria por 82-73 para los madrileños en un mal partido de los palentinos, hay objetivo de revancha en el Pabellón Municipal de Deportes. «Sobre el partido de la primera vuelta, es de los que sales con sabor más agrio que dulce. Estábamos jugando muy bien al baloncesto y quizá no hicimos nuestro mejor partido. Debemos mejorar esas cosas que no hicimos bien, porque ellos te castigan cualquier error», afirma Luis Guil.

Las claves del encuentro pasan por realizar un partido completo, sólido y sin errores. Como claro ejemplo, su enfrentamiento de la primera vuelta, con las 18 pérdidas y los cinco tapones recibidos que condicionaron a los de Luis Guil. «El objetivo es hacer 40 minutos sólidos, como el día de Obradoiro. No hace falta estar muy brillantes, pero sí ser consistentes. No cometer errores infantiles, pérdidas, hacer malos tiros... Todas esas cosas que hagan que el Fuenlabrada se sienta cómodo», expone Luis Guil.

Sobre el parón, el conjunto morado ha aprovechado para resetear y seguir corrigiendo ciertos aspectos con vistas a la recta final de la temporada. «A nosotros los parones nos vienen bien para resetear mental y físicamente. Hemos intentado corregir ciertas cosas para dar el siguiente paso, que es un poco la ejecución de las cosas cuando no nos dejan jugar al ritmo tan alto al que nos gusta jugar», subraya el entrenador del Súper Agropal Palencia.

Los palentinos inician esta segunda vuelta con cuatro duelos de máxima exigencia, comenzando por el Fuenlabrada, antes del parón por las Ventanas. «Nos vienen tres semanas con cuatro partidos muy importantes. Serán una buena piedra de toque estas tres semanas para ver dónde estamos cuando terminen y fijar nuestros objetivos para la recta final», concluye Luis Guil.