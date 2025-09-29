El restaurante Rosi La Loca de Madrid conquista el Concurso de Patatas Bravas de Palencia El podio lo completaron Ariel Munguía de Canfranc Express de Huesca y el palentino Alberto Villegas del restaurante San Remo con 'Las Bravas del Abuelo Isaac'

El VI Concurso Internacional de Elaboración de Patatas Bravas, Palencia Brava 2025, coronó este lunes a Javier Alfaro del restaurante Rosi La Loca de Madrid como campeón con su creación 'Bravas Alocadas'. La gran final, celebrada en el Hotel Rey Sancho, reunió a 19 finalistas de toda España (tres de ellos de Palencia: Maño, Traserilla y San Remo) en un evento que incluyó un 'showcooking' abierto al público y retransmisión en directo a través del canal del Ayuntamiento de Palencia y la web palenciabrava.es. El podio de las bravas lo completaron Ariel Munguía de Canfranc Express e de Huesca y que cuenta con una estrella Michelin con 'Bravas desde 1928' y el palentino Alberto Villegas del restaurante San Remo con 'Las Bravas del Abuelo Isaac'.

El jurado, presidido por Julio Valles, presidente de la Academia de Gastronomía de Castilla y León, y compuesto por expertos como Aarón Ortiz García (Restaurante Kabo), Palmira Soler (5 Gustos), Raúl del Moral (Fundación Escuela Internacional de Cocina), los influencers gastronómicos Sezar Blue y Charlito Cook, y la periodista Eva Celada, evaluó los platos según criterios de sabor, viabilidad en barra, estética y originalidad. 'Bravas Alocadas' destacó por su equilibrio de sabores, técnica innovadora y presentación visualmente impactante, conquistando al jurado profesional.

El primer premio otorgó a Javier Alfaro 1.500 euros en efectivo, 1.500 botellines Fuentes de Lebanza, un vídeo-reportaje profesional de Oceangrain Audiovisual (valorado en 500 euros), un lote de Cerealto, otro de Quesos de Cerrato (Agropal) y una obra del artista palentino Antonio Guzmán Capel. Ariel Munguía, segundo clasificado, recibió 1.000 euros, 1.000 botellines y una obra de Capel, mientras que Alberto Villegas, tercero, obtuvo 500 euros, 500 botellines y otra obra del mismo artista.

Además, se ha entregado el Premio a la Innovación ofrecido por Tudis a Álvaro Abad, de Restaurante Malaspina de Alicante, y el Premio a la Estética 'Hitcooking' a José Luis Martínez, de Restaurante Taberna y Media, de Madrid.

En cuanto a las Menciones Especiales, el Jurado le ha otorgado este galardón a Hernando e Inma, de Vrutal Club (Madrid), por la elaboración de una receta que guarda todo el sabor que debe tener una buena ración de patatas bravas, además, con un proyecto que demuestra que cocinar es sobre todo amor y compañerismo.

Por su parte, el Jurado Popular le ha otorgado otra Mención Especial a Nil Aragonés, de Lo Punyetero (Tortosa, Tarragona), por el equilibrio de su receta Nuestras Patatas Punyeteras, con un destacable y equilibrado conjunto de sabor, textura, elaboración y presentación. Por último, el Premio Especial Alimentos de Palencia ha recaído también en Alberto Villegas, de Restaurante San Remo.

Icono de barras de la posguerra

Icono nacido en el ecosistema de barras de la posguerra, la patata brava se populariza en Madrid durante los años cincuenta y sesenta con casas como La Casona o Casa Pellico, la marca Las Bravas (1959) y la referencia bibliográfica de Luis Carandell (1967) como hitos vertebrales. En paralelo, la escuela catalana consolida desde los setenta una lectura con alioli y aceitee o salsa picante, con bares de culto como Bar Tomás. En Madrid, la familia de salsas 'bravas' clásica se describe sin tomate, ligada con grasa y harina, pimentón y cayena, a veces con caldo; mientras que en otras regiones arraigan variantes con tomate o con alioli. Este lunes los estilos siguen creciendo y evolucionando con 19 propuestas que han ido de la tradición a la vanguardia conviviendo en el paladar y sin perder ni un ápice de su esencia.

Esa diversidad de estilos y estilística sostiene el magnetismo del plato y ha impulsado su evolución técnica en la alta cocina. Desde el origen, las bravas son a la vez tapa popular y cocina de vanguardia; son mucho más que una tapa, son seña de identidad de nuestra gastronomía.

Desde 2020, Palencia Brava se ha consolidado como el certamen más prestigioso del mundo sobre patatas bravas, combinando jurado profesional, jurado popular y rutas gastronómicas que permiten a los ciudadanos degustar las mejores propuestas. Durante tres meses al año, Palencia se convierte en el epicentro de esta tapa, atrayendo a chefs, aficionados y curiosos.