Maño, San Remo y La Traserilla pasan a la final del Campeonato de Patatas Bravas Los tres restauradores palentinos competirán hoy junto a los finalistas internacionales por los galardones de la sexta edición del concurso

Julio Valles, presidente de la Academia de Gastronomía de Castilla y León, a la derecha, junto a los otros miembros del jurado, prueban los platos a concurso.

Los cocineros José Figueredo, de Restaurante Maño con las 'Bravas Sin Fronteras 3.0'; Alberto Villegas, de Restaurante San Remo; y Luis Metodio Sánchez, del Restaurante La Traserilla con 'Mi Hermana Brava', se han clasificado este domingo para la Gran Final tras superar la semifinal palentina celebrada en el Hotel Rey Sancho.

Los tres competirán este lunes junto a los finalistas internacionales por los galardones de la VI edición del Concurso Internacional de Patatas Bravas. «La semifinal ha mostrado el nivel gastronómico de Palencia y una enorme solvencia técnica en la elaboración de bravas. Los tres clasificados llegan a la final con propuestas sólidas y muy reconocibles», destaca la organización.

Los ganadores han sido elegidos entre 19 finalistas tras la valoración de un jurado que ha estado integrado por Aarón Ortiz García (del Restaurante Kabo), el chef Peña (Sibaritas Klub), Palmira Soler (5 Gustos), Raúl del Moral (chef de la Fundación Escuela Internacional de Cocina), los influencers gastronómicos Sezar Blue y Charlito Cook, la periodista Eva Celada y como presidente del jurado, Julio Valles, presidente de la Academia de Gastronomía de Castilla y León.

El jurado tuvo en cuenta los valores gastronómicos del plato (gusto, retrogusto, sabor, contraste y matices), pero también su viabilidad en barra o sala (si es factible realmente en el servicio), además del producto y su estética (montaje, color, espectacularidad y disposición) y la originalidad y la técnica (novedad, ingenio y solvencia técnica). La ponderación entre las puntuaciones obtenidas en estas cuestiones son las que han permitido la elección de los ganadores de la edición.

Los tres ganadores de la fase provincial, que ya han obtenido un premio consistente en un lote de productos de Coca-Cola valorado en 400 euros, entran ahora en una fase final en la que competirán con los participantes del concurso internacional en el que, además del reconocimiento al plato que han elaborado, podrán optar a los premios.

El campeón del concurso ganará 1.500 euros en efectivo, 1.500 botellines Fuentes de Lebanza, un vídeo-reportaje profesional (Oceangrain Audiovisual, con un valor de 500 euros), un lote Cerealto y una obra de Antonio Guzmán Capel. El segundo clasificado obtendrá 1.000 euros en efectivo, 1.000 botellines Fuentes de Lebanza y también una obra del artista palentino, la misma que se otorgará al tercer clasificado, que también recibirá 500 euros en efectivo y 500 botellines Fuentes de Lebanza.

Además, se entregará un Premio a la Innovación ofrecido por Tudis y el Premio a la Estética 'Hitcooking' y, por último, los tres clasificados palentinos para participar en la final elegidos en la fase previa obtendrán 15 cajas de productos Coca-Cola.

Desde 2020, Palencia acoge 'Una de Bravas', referente internacional que premia sabor, técnica, viabilidad y estética en torno a la tapa española más transversal. El certamen ha visto coronarse a cocineros de primer nivel y consolidar estilos regionales con identidad propia.

