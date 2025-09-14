16 finalistas nacionales y tres palentinos, a por las mejores bravas Competirán el 29 de septiembre en el Hotel Rey Sancho para alzarse con el título mundial en la sexta edición del certamen culinario

La organización de Palencia Brava eligió a los 16 finalistas de toda España que competirán en la Gran Final del VI Concurso Internacional de Elaboración de Patatas Bravas, en la que también participarán tres cocineros palentinos que se clasificarán en la fase previa del domingo 28 de septiembre. De esta manera, se conformará el cuadro definitivo de la final, que se celebrará al día siguiente, el lunes 29, en el Hotel Rey Sancho de Palencia, donde un jurado de reconocido prestigio evaluará los platos y elegirá las mejores patatas bravas del mundo 2025.

Los 16 finalistas proceden de diez provincias repartidas por toda la geografía española, concretamente llegarán desde Alicante, Asturias, Badajoz, Cádiz, Huesca, La Coruña, Madrid, Tarragona, Toledo y Vizcaya. Y a ellos se sumarán los tres cocineros que saldrán elegidos de una fase previa entre participantes de Palencia capital y de la provincia.

En la gran final, los finalistas mostrarán sus elaboraciones ante el público, un jurado popular y el jurado profesional, que integrarán Aarón Ortiz García (del Restaurante Kabo), el chef Peña (Sibaritas Klub), Raúl del Moral (Chef de la Fundación Escuela Internacional de Cocina) y los influencers gastronómicos Sezar Blue y Charlito Cook. Los finalistas cocinarán sus bravas en directo, en un 'showcooking' abierto al público, que podrá seguirse también vía streaming.

El jurado tendrá en cuenta los valores gastronómicos del plato (gusto, retrogusto, sabor, contraste y matices), también su viabilidad en barra o sala (si es factible realmente en el servicio), además del producto y su estética (montaje, color, espectacularidad y disposición) y la originalidad y la técnica (novedad, ingenio y solvencia técnica). La ponderación entre las puntuaciones obtenidas en estas cuestiones serán las que permitirán la elección de los ganadores de la edición.

El campeón del concurso ganará 1.500 euros en efectivo, 1.500 botellines Fuentes de Lebanza, un vídeo-reportaje profesional (Oceangrain Audiovisual, con un valor de 500 euros), un lote Cerealto y una obra de Antonio Capel, mientras que el segundo clasificado obtendrá 1.000 euros en efectivo, 1.000 botellines Fuentes de Lebanza y también una obra del artista palentino, la misma que se otorgará al tercer clasificado, que también recibirá 500 euros en efectivo y 500 botellines Fuentes de Lebanza.

Otros reconocimientos

Además, se entregará un 'Premio a la Innovación', 'Premio a la Estética', 'Mención Especial del Jurado' y como novedad en 2025, 'Mención Especial del Jurado Popular'. Por su parte, los tres palentinos elegidos en la fase previa, obtendrán 15 cajas de productos Coca-Cola.

Desde 2020, Palencia acoge 'Una de Bravas', referente internacional que premia sabor, técnica, viabilidad y estética en torno a la tapa española más transversal.