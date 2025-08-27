Un estrella Michelin y dos influencers, en el jurado del concurso internacional de patatas bravas

La concejala de Impulso Económico, Judith Castro, y productor ejecutivo de Palencia Brava, Javier San Segundo, durante la rueda de prensa de presentación del jurado.

El Norte Palencia Miércoles, 27 de agosto 2025, 22:56 Comenta Compartir

La sexta edición del concurso internacional de elaboración de patatas bravas 'Palencia Brava-Una de Bravas 2025' ha dado a conocer al jurado que se encargará de valorar las dieciocho recetas finalistas que, el 29 de septiembre, competirán por alzarse como la mejor elaboración de una de las tapas más queridas de la gastronomía española.

Así, cocineros con estrella Michelin, influencers gastronómicos de referencia y expertos del sector conformarán un jurado de excepción que elegirá cuál es la mejor preparación de patatas bravas del mundo. Además, habrá una sorpresa, que se desvelará el 16 de septiembre junto a los quince finalistas seleccionados.

En concreto, estará compuesto por figuras de la talla de Aarón Ortiz García (restaurante Kabo, estrella Michelin y Sol Repsol), conocido por su innovadora cocina navarra; Chef Peña (Sibaritas Klub, Sol Repsol), premiado por su carisma y defensa de la barra como alta cocina; Raúl del Moral, chef formador de la Fundación Escuela Internacional de Cocina; y los influencers Sezar Blue (533.000 suscriptores en YouTube) y Charlito Cook (232.000 seguidores en Instagram), ambos prescriptores de tendencias culinarias.

La concejala de Impulso Económico del Ayuntamiento de Palencia, Judith Castro, destacó que «contar con un jurado de esta categoría eleva el nivel del concurso y refuerza a la ciudad como referente gastronómico. Una de Bravas es cultura, identidad y una plataforma para nuevos talentos y productos locales».

Por su parte, Aarón Ortiz expresó que para él »es un orgullo formar parte de esta sexta edición, un concurso que sigo desde sus inicios y que me ilusiona enormemente». El productor ejecutivo del concurso, Javier San Segundo, subrayó que este jurado «refleja nuestra apuesta por la tradición, la creatividad y la cultura de barra que emociona en España y más allá».

4.500 euros en premios

El 29 de septiembre, en el Hotel Rey Sancho, los 18 finalistas (15 seleccionados por comité técnico y 3 palentinos de la eliminatoria local) cocinarán en directo. El jurado evaluará viabilidad en barra, salsa, cocción de la patata, sabor, creatividad y presentación. Además, un jurado popular de 10 personas, elegido durante las Rutas Bravistas 2025, dará voz al cliente de barra.

Con 4.500 euros en premios y menciones especiales, Palencia Brava se ha consolidado como el mayor escaparate de las patatas bravas, la tapa más icónica de España.

Temas

Ayuntamiento de Palencia