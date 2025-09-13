'Alimentos de Palencia' desembarca con siete productores en la feria 'Auténtica Premium Food' de Sevilla La Diputación impulsa el sello de calidad agroalimentaria con siete productores locales en un eventoque reunirá a más de 10.000 profesionales

El Norte Palencia Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:31

La gastronomía palentina da un paso firme hacia el sur con la irrupción de la marca 'Alimentos de Palencia' en la tercera edición de Auténtica Premium Food, la feria referente de productos gourmet sostenibles y de origen que se celebra en Sevilla. Por primera vez, la Diputación de Palencia, como promotora de esta iniciativa de calidad, acudirá al evento del lunes 15 y martes 16 acompañada de siete destacados productores del Club de Calidad, con el objetivo de abrir puertas en el mercado andaluz mediante contactos comerciales, catas y presentaciones que resalten la excelencia de sus productos.

De la mano de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), la delegación palentina ocupará un pabellón modular de 40 metros cuadrados en el Pabellón 2 de FIBES, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. Allí, empresas como Bodega Negredo (especializada en vinos del Cerrato), Manuel Garrido Baños con su Miel El Camino, Quesería La Oveja que Bala, Pastas y Hojaldres Uko, Quesos Lagunilla y la Olmeda, Quesos Cerrato y Selectos de Castilla expondrán su oferta variada, que abarca desde quesos de montaña y embutidos de los Campos hasta legumbres de la Valdavia y repostería tradicional.

Estas firmas, avaladas por certificaciones externas del Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León (CETECE), buscan no solo visibilidad, sino alianzas concretas para expandir su comercialización a nivel nacional, informa Ical.

El respaldo de la Diputación al sector agroalimentario palentino es clave en esta acción, alineada con los objetivos de la legislatura para potenciar la marca 'Alimentos de Palencia' como símbolo de autenticidad, tradición e innovación. «Nuestros productos conjugan sabores únicos ligados a paisajes ricos, desde la montaña con sus quesos y carnes hasta la vega con legumbres y patatas, todo con un compromiso por la sostenibilidad y el origen», destacan desde la institución provincial.

Esta presencia en ferias nacionales e internacionales se suma a una agenda activa que ya incluyó el año pasado eventos como la Feria de Alimentación Cibus en Parma (Italia), la Semana Verde en Silleda (Galicia), la Muestra Somio Park en Gijón o Gastronomika en San Sebastián.

El programa de actividades promete ser dinámico. Además de la exposición en el puesto, la marca se hará notar en sesiones de networking y, especialmente, en una cata de degustación programada para el lunes 15 de septiembre, de 13.30 a 14.00 horas, en el Aula Degusta del Pabellón 2. Esta experiencia, dirigida por Manuel de Prado, gerente de Selectos de Castilla, permitirá a profesionales del sector descubrir de primera mano la calidad gourmet de los alimentos palentinos.

Auténtica Premium Food 2025, organizada por NEBEXT en colaboración con la Junta de Andalucía y financiada parcialmente por fondos FEDER de la Unión Europea, se perfila como un epicentro de innovación alimentaria. Con más de 300 firmas expositoras y la expectativa de superar los 10.000 visitantes profesionales, el evento -que regresa a FIBES tras ediciones previas de gran éxito- reunirá a líderes de la gran distribución y alta gastronomía para debatir tendencias como la sostenibilidad y el respeto al origen. En paralelo, el Auténtica Congress acogerá a más de 250 expertos en foros como Culinary Fest by Gusto del Sur o el Summit de Directores de Compras, consolidando Sevilla como referente en el diálogo social a través de la alimentación premium.