El respaldo del PSOE permite a José Manuel Otero continuar como alcalde de Carrión José Manuel Otero. / Antonio Quintero Las bases socialistas votan a favor de que su único concejal entre a formar parte del gobierno municipal con Ciudadanos Palencia Miércoles, 12 junio 2019, 23:44

Se desveló la incógnita. Las bases socialistas de Carrión de los Condes decidieron en la tarde de ayer si el alcalde del municipio iba ser del PP o de Ciudadanos y, como parecía previsible, al PSOE de Carrión le gusta más el naranja que el azul. Los cinco concejales de Ciudadanos tendrán el apoyo de Olegario Ramos, único representante socialista en el municipio, por lo que la suma de ambas fuerzas dejará a los cinco concejales populares sin mayoría.

El 85% de los socialistas solicitaron en la votación un acuerdo con Ciudadanos y de nada sirvieron las propuestas del popular Javier Villafruela, que ofreció al concejal del PSOE el desarrollo total de su programa y el cargo de primer teniente de alcalde con una dedicación parcial compartida. «Me ofrecían una media dedicación que compartiría con Javier Villafruela, pero yo no he venido aquí a ganar dinero. He venido a trabajar por los ciudadanos. Prefiero estar trabajando cuatro años a gusto sin cobrar nada, simplemente lo que sean las juntas de gobierno y los plenos, que llevarme al año 10.000 euros», sentenció ayer Ramos.

El socialista seguirá trabajando con el equipo del que formó parte en la pasada legislatura y repetirá como concejal de Urbanismo de un Ayuntamiento que volverá a tener a José Manuel Otero como alcalde, quien ayer se mostró muy satisfecho de que Ramos se decantara por su proyecto, a pesar de que podía parecer menos atractivo desde fuera. «Después de llevar cuatro años trabajando con un equipo no tienes que ofrecer lo que haces porque ya se conoce. Nos llena de orgullo que haya gente a la que le importen más los proyectos que los cargos», recalcó el que será investido alcalde de Carrión el próximo sábado.

Ahora se abre una nueva legislatura de trabajo codo con codo del equipo de Ciudadanos con Ramos. «Las bases socialistas han demostrado que la labor que hemos hecho conjuntamente los últimos cuatro años ha sido satisfactoria y estamos convencidos de que los próximos cuatro también lo serán», concluyó Otero.