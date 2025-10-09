Quince empresas de Alimentos de Palencia ofrecen una degustación en Berlín La iniciativa de la Cámara de Comercio y la Diputación pretende ayudar a las empresas en su expansión internacional

El Norte Palencia Jueves, 9 de octubre 2025, 16:27

La Cámara de Comercio de Palencia y la Diputación de Palencia continúan apostando por la internacionalización de las empresas palentinas. Por ello, la institución cameral, en colaboración con la Cámara de Comercio de España en Alemania, con el patrocinio de la Diputación, organiza hoy una degustación de alimentos y bebidas palentinas en Berlín, con el objetivo de promocionar estos productos en el mercado alemán.

El evento de degustación se iba a celebrar este jueves en el Bar Raval, un reconocido local español de Berlín que ya ha celebrado numerosos eventos de promoción internacional de alimentos y bebidas, gracias a su certificación 'Restaurants from Spain', que concede ICEX España Exportación e Inversiones.

Desde Cámara Palencia también se han contratado los servicios de un chef residente en Alemania y especializado en comida española, Ager Urigüen. También iba a participar un reconocido ponente hispano alemán, con el objetivo de que la degustación sea dinámica y didáctica, ayudando a entender mejor cada producto servido.

Al evento se estima que asistan unos 30 importadores y distribuidores alemanes interesados en productos españoles, que podrán degustar alimentos y bebidas de 15 productores adheridos a Alimentos de Palencia, entre los que están cuatro bodegas (Bodega Señorío de Valdesneros, Bodegas Carreprado, Pagos de Negredo y Bodegas Remigio Salas), un productor de cerveza artesanal (Cervezas Yesta), y diez productores de alimentación (Cascajares, Pastas y Hojaldres Uko, Conservas Amo, Productos Alpe, Morcillas Fuenteandrino, Quesos Valle San Juan, Quesos Cerrato, Miel el Camino, Selectos de Castilla y Chocolates Trapa).

También se esperaba la asistencia al evento de tres productores palentinos, que podrán realizar labor comercial directa con los asistentes, así como de representantes y autoridades, entre las que encontramos representantes de la Cámara de Comercio de España en Alemania o el propio embajador de España en Alemania, Pascual Navarro Ríos.

La acción se enmarca dentro del proyecto Internacionalízate, que tiene el objetivo de ayudar a las empresas en su expansión internacional y que está desarrollado por la Cámara de Comercio de Palencia, gracias a la cofinanciación de la Diputación de Palencia. Desde su puesta en marcha en 2019, el programa Internacionalízate ha trabajado con más de 100 empresas palentinas en diversas iniciativas de internacionalización.