Quejas por la falta de profesores en la Escuela Universitaria de Enfermería

Alumnos de la Escuela Universitaria de Enfermería Dacio Crespo, dependiente de la Diputación, se han dirigido tanto a la institución provincial como a la Defensoría del Estudiante y a la Vicerrectora de Estudiantes, María Cristina de la Rosa Cubo, para denunciar una falta de profesores en el inicio de este curso y la modalidad en la que se está impartiendo una de las asignaturas.

Según las críticas de los estudiantes, recogidas en un documento, los alumnos de segundo curso del Grado en Enfermería recuerdan que la Diputación de Palencia en su Relación de Puestos de Trabajo 2025 establece 13 puestos de profesores para el centro, de los que actualmente solo están cubiertas 8 plazas. De esta forma, denuncian que en el primer curso se encuentran sin docencia en Bioquímica y Biofísica y que en segundo curso la asignatura de Farmacología está siendo impartida por un profesor asociado a la Universidad de Valladolid desde la Facultad de Soria, en modalidad en espejo.

Lamentan que precisamente esta asignatura es de gran relevancia académica dentro de su plan de estudios, con una carga de 6 créditos ECTS en la matrícula y esta forma de impartirla no está reflejada en el Proyecto Docente. La modalidad espejo significa que los estudiantes deben asistir presencialmente a las aulas de Palencia mientras el docente se encuentra a distancia. Asimismo, critican que en un principio se acordó que el profesor asistiría al 50% de las clases de manera presencial en Palencia y al otro 50% en Soria, algo que no se ha cumplido ya que, según los estudiantes, él mismo ha explicado que solo se encontrará de manera presencial en Palencia el día 6 de octubre en todo el cuatrimestre.

Los alumnos consideran que esta modalidad genera varios inconvenientes, como una disminución de la calidad de la interacción alumno-profesor que dificulta la resolución inmediata de dudas y la participación activa. Además afirman que supone una desventaja respecto a otros grupos o centros donde sí se cuenta con profesorado presencial y no ofrece la flexibilidad propia de la docencia en espejo, ya que a los estudiantes sí se les exige acudir físicamente al aula sin que el docente esté presente. Además, denuncian que, al tratarse de una asignatura troncal y con un peso significativo en su formación, esta situación compromete la calidad docente que merecen.

Por su parte, la vicepresidenta primera de la Diputación y diputada del área, María José de la Fuente, ha respondido que el centro «se encuentra en un momento de transición que se está regulando a través de un protocolo de colaboración entre la Universidad de Valladolid y la Diputación de Palencia para que se pueda transformar en una facultad de enfermería. Estamos en el curso 2025-2026 en un periodo transitorio, en el cual la Universidad de Valladolid se compromete a dotar aquellas plazas de profesores que no pueda cubrir la Diputación de Palencia».

Respecto a las asignaturas de bioquímica y de biofísica que han tenido una incidencia en el comienzo del curso, María José de la Fuente ha indicado que una de ellas ya ha comenzado la semana pasada y la otra de las asignaturas comienza este miércoles.

Sobre el método de la enseñanza en espejo, la Diputación recuerda que la Universidad de Valladolid remarca que este tipo de enseñanza está considerado por la Agencia para la Acreditación de la Calidad Universitaria de Castilla y León como enseñanza presencial.