Un centro del siglo XXI para los enfermeros del mañana

Ya no suena el traqueteo de la antigua imprenta ni se ven los muros desconchados del viejo edificio asistencial de San Telmo. En su lugar, ... se alzan ahora pasillos luminosos, aulas completamente renovadas y salas de simulación que auguran una experiencia formativa mucho más realista.

Todo está listo. Justo en un mes, el 8 de septiembre, el nuevo complejo universitario Dacio Crespo abrirá sus puertas para recibir a los 400 alumnos que cursan Enfermería en Palencia y a los 29 docentes responsables de su educación. Una inversión de 7,88 millones de euros ha hecho posible una transformación integral del viejo edificio, impulsada por la Diputación de Palencia con fondos europeos y de la Junta de Castilla y León, cuya aportación económica ha sido determinante.

Durante la visita a las nuevas instalaciones, la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén subrayó el esfuerzo colectivo que ha permitido cumplir los plazos previstos y abrir las puertas este septiembre. La inversión realizada, que finalmente ha ascendido a 7.884.553 euros, ha transformado la escuela de Enfermería en el centro docente más moderno de la provincia de Palencia, como subrayó la presidenta de la Diputación. «Nos comprometimos a tener un nuevo complejo universitario, de este siglo, que suponga un revulsivo de futuro y atracción para los 400 estudiantes de Enfermería que tiene la escuela, la mayoría de fuera de Palencia, y lo hemos conseguido».

Además de acoger a la Escuela Universitaria de Enfermería, que pronto dejará de ser un centro adscrito y se convertirá en facultad con su integración en la UVA, el nuevo complejo universitario Dacio Crespo albergará la sede provincial de la UNED.

Las obras, ya finalizadas y recepcionadas en julio, han dado paso a la fase de mudanza y equipamiento. Parte del mobiliario anterior se ha conservado por su utilidad y funcionalidad, a la vez que se ha abierto un proceso de licitación para adquirir nuevos materiales docentes, medios audiovisuales interactivos para todas las dependencias, para las aulas teóricas y los laboratorios, y que estará resuelto a tiempo para el inicio del curso.

El 8 de septiembre todo estará dispuesto para comenzar. Alumnos y profesores accederán a «una escuela del siglo XXI», como la definió la presidenta de la Diputación. «Un espacio moderno, perfectamente equipado, atractivo para los estudiantes y capaz de responder al reto de formar a los profesionales sanitarios que tanto necesita el sistema», sostuvo.

Y lo hará con nuevos espacios, más eficientes energéticamente y más accesibles, pensados hasta el último detalle para la formación práctica y avanzada. Lo asegura el director del centro, José Antonio Iglesias, porque el nuevo edificio ha mejorado todos los aspectos del día a día académico. «Hemos pasado de un único acceso a cuatro puertas, lo que mejora la accesibilidad y la seguridad. Las aulas, los laboratorios y los espacios comunes se han adaptado con medios digitales, pantallas interactivas y sistemas audiovisuales integrados», detalló Iglesias quien mostró ayer algunos de los nuevos espacios. Como el aula de simulación clínica, equipada con material automatizado para entrenar a los alumnos en situaciones prácticas. En ella, un aula espejo y un sistema audiovisual permitirá a los estudiantes aprender, observar y corregir en tiempo real antes de enfrentarse a sus prácticas clínicas en los hospitales. Porque, además de cumplir con los requisitos de calidad que exige la Agencia de Acreditación, la Escuela quiere ofrecer una experiencia formativa de primer nivel, más eficiente, conectada y adaptada a los tiempos.

El delegado territorial de la Junta, José Antonio Rubio, puso el foco en el contexto demográfico y sanitario y aseguró que esta dotación permitirá que «los titulados en Enfermería en Palencia estén entre los mejores profesionales del país», en un momento en el que se hace más necesario que nunca el relevo generacional en el ámbito sanitario. «Es un día importante para Palencia y para Castilla y León. La jubilación de profesionales está generando una necesidad urgente de personal sanitario cualificado, y este centro va a ser clave para garantizar el relevo», sostuvo.

En este sentido Rubio insistió en el impacto regional de esta transformación, afirmando que contar con un edificio moderno para formar enfermeros y enfermeras en Palencia es una gran noticia, también para Castilla y León, «porque los estudios sanitarios son cada vez más necesarios y esta escuela, con fama reconocida, tiene ahora un atractivo mayor».

El vicerrector del Campus de Palencia, Julio Díez Casero, subrayó el compromiso de las instituciones para convertir este centro en un referente docente que ahora está preparado para crecer y acoger talento. «Nos llega un edificio excelente y nuestra responsabilidad será estar a su altura. Este centro ya atrae talento, pero ahora tiene la oportunidad de crecer, generar sinergias con nuevas titulaciones y convertirse en un motor de innovación. Vamos a cumplir con nuestra responsabilidad de hacerlo prosperar», aseguró.

El próximo curso, los futuros enfermeros, aquellos que han escogido Palencia como destino académico, encontrarán unas instalaciones modernas, del siglo XXI, que marcan el inicio de una nueva etapa docente en Palencia. «Vamos a abrir una nueva etapa en Enfermería con este nuevo edificio y la integración de los estudios en la UVA», concluyó Armisén.