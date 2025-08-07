El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La presidenta de la Diputación, con el delegado de la Junta, el vicerrector y otros representantes institucionales, en el nuevo acceso a la escuela.

Marta Moras

Un centro del siglo XXI para los enfermeros del mañana

La Escuela de Enfermería estrenará sede el 8 de septiembre tras una ambiciosa reforma de casi ocho millones que marca el inicio de una nueva etapa docente

Almudena Álvarez

Almudena Álvarez

Palencia

Jueves, 7 de agosto 2025, 17:45

Ya no suena el traqueteo de la antigua imprenta ni se ven los muros desconchados del viejo edificio asistencial de San Telmo. En su lugar, ... se alzan ahora pasillos luminosos, aulas completamente renovadas y salas de simulación que auguran una experiencia formativa mucho más realista.

