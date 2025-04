El PSOE se reafirma en el cierre de los Cuatro Cantones

No habrá cambio de opinión. Ni con la amenaza de perder la votación sobre la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones. El equipo de ... gobierno municipal del PSOE mantendrá el cierre definitivo al tráfico del cruce de los Cuatro Cantones y de las calles Don Sancho y La Cestilla.

Así lo ha aseverado el portavoz socialista, Álvaro Bilbao, ante los medios de comunicación, durante la presentación del acuerdo para aprobar los presupuestos. Junto a él se sentaba la portavoz de Vamos Palencia, Marta Font, cuyo grupo todavía no se ha pronunciado específicamente sobre el cierre a la circulación de vehículos de estas vías. Vamos Palencia, que sí ha criticado la fórmula unilateral de adoptar la decisión, tiene abierta una encuesta pública para conocer la opinión de los palentinos antes de anunciar su posición definitiva sobre el tema.

Bilbao se ha mostrado muy molesto con la exigencia del PP de que se reabran las calles al tráfico para seguir apoyando la Zona de Bajas Emisiones, y ha indicado que no se trata más que de una estratagema de los populares para modificar su voto. El concejal socialista ha señalado que el PP «mezcla churras con merinas» por vincular la aprobación de una ordenanza a la decisión de cerrar una calle y señala que los populares ya tenían pensado modificar su voto en la normativa sobre Bajas Emisiones, porque desde su punto de vista no parece muy lógico votar sí a una ordenanza a la que de forma inmediata presenta alegaciones.

Pero no es el PP el único grupo que está en contra. También han manifestado públicamente su rechazo Vox y el concejal no adscrito Domiciano Curiel. Solo quedaba conocer la opinión del otro edil no adscrito, Ricardo Carrancio, que ha remitido un comunicado en el que también se muestra contrario al cierre definitivo de las calles Don Sancho y La Cestilla.

Carrancio estima que se perjudicará la actividad comercial, además de incrementarse la emisión de gases contaminantes. El edil señala que cuando se votó el proyecto de semipeatonalización se indicaba que se mantendría abierto uno de los sentidos de la circulación y recalca que este cambio podría haber afectado al resultado final de la votación en aquel momento.

Las críticas a la medida han llegado también este jueves desde la Cámara de Comercio, que ha divulgado también un comunicado de rechazo al cierre de los Cuatro Cantones. La Cámara señala que debido a la comunicación de la ciudad el cierre supone incrementar cualquier desplazamiento en la ciudad en más de un kilómetro, lo que supone una mayor contaminación, así como perjuicios para los trabajadores y los turistas.