El PSOE acusa a la Diputación de mentir con los 70 bomberos en los incendios

Los diputados provinciales del PSOE Miguel Ángel Blanco y Jorge Ibáñez han afeado este jueves en rueda de prensa que la Diputación «saque pecho» por ese despliegue «sin precedentes», según lo ha calificado, de un operativo más de 70 bomberos para hacer frente a los cuatro grandes incendios forestales que asolaron el norte de la provincia desde el 10 de agosto (Resoba, Guardo, Golobar y Cardaño de Arriba), «cuando solo tiene, a día de hoy, cuatro bomberos en plantilla». «Los voluntarios de los servicios de extinción de incendios no pertenecen a la Diputación, pertenecen a los ayuntamientos», han agregado los socialistas, que han instado a la institución provincial a «meterse debajo de la piedra más grande que encuentre, al menos por la Montaña Palentina».

«Nos parece una falta de respeto grave que no se haga el reconocimiento a los ayuntamientos, que son los que asumen la responsabilidad en las intervenciones. Es decir, que cuando hay que asumir responsabilidad es del ayuntamiento, pero cuando hay que apuntarse los logros y el autobombo, es para la Diputación. Es evidente y claro que el servicio de extinción de incendios solo les importa cuando les puede dar rédito político, cuando son buenas noticias», han afirmado Miguel Ángel Blanco y Jorge Ibáñez.

«Es una falta de respeto también hablar del plan operativo, que el principal partido de la oposición no ha recibido a día de hoy del equipo de gobierno de la Diputación», aseguran los diputados provinciales del PSOE. «Hemos visto que se ha publicado que el plan operativo 2025-2029 conlleva 21 millones de euros, pero que, dentro de esos 21 millones se computan 12,5 de la construcción de los parques de Saldaña y Aguilar. Si hacemos la 'cuenta de la vieja', como falta otro parque en la zona sur que se comerá otros 6 millones de euros, tendremos un plan operativo que lo único que hace es hacer edificios sin bomberos», han criticado.

«Ese es el modelo del PP, hacer ladrillo, construir edificios, pero luego no poner a los profesionales necesarios para desarrollar la actividad. En relación al servicio profesional de la Diputación, nos encontramos con cinco bomberos que estaban nombrados en el año anterior, de los cuales solo están operativos cuatro porque hay uno en comisión de servicios. Y de los trece que tantas veces se ha hablado a lo largo de este año, solo han tomado posesión nueve, quedando dos plazas vacantes en Saldaña y dos en Palencia. Y de las 18 plazas que se habían comprometido a sacar en 2025, a día de hoy ni tan siquiera se ha hecho la convocatoria pública», han denunciado.

«Volvemos a agradecer el trabajo que han desempeñado los bomberos voluntarios en los distintos incendios, pero lo que estamos viendo de los 37 vehículos que tienen los parques es una total descoordinación y una falta total de criterios técnicos para la ubicación de las diferentes tipologías de vehículos. Si analizamos los distintos parques de bomberos, podríamos observar que ningún camión forestal se ubica en los parques de la Montaña Palentina. Los parques que tienen más dotación coinciden con las dos anteriores vicepresidencias y con el diputado del área de Extinción de Incendios en la pasada legislatura. Entonces, lo único que se muestra con esto son criterios totalmente subjetivos, totalmente políticos y, por supuesto, totalmente arbitrarios, que no obedecen a un carácter técnico», han asegurado.

«Desde el Partido Socialista nos unimos a esa manifestación, ya realizada en otros lugares, pidiendo la creación de un fondo forestal que permita la reforestación de las distintas zonas afectadas. Y por otra parte, nos preocupa sobremanera el abastecimiento de la Abadía de Lebanza y la localidad de Lores. En cuanto caigan las primeras lluvias y se produzcan los arrastres del incendio, seguramente las aguas de estos dos pueblos no sean potables para consumo. Entonces hay que hacer una alternativa o buscar un pozo de sondeo, y los análisis en el agua de los territorios afectados tienen que ser continuos y constantes», enfatizan Miguel Ángel Blanco y Jorge Ibáñez, que piden un servicio esencial público de extinción de incendios que cubra la totalidad de la provincia de Palencia y lo haga con criterios técnicos, «evitando de una vez caer en manipulaciones políticas».

Respuesta del PP

Por su parte, el diputado delegado del Servicio de Extinción de Incendios, el popular Jesús Tapia, se ha mostrado «decepcionado» por las descalificaciones utilizadas por los diputados provinciales del PSOE, porque «creo que no es el camino que debemos tener los políticos para trabajar en el beneficio de todos». Jesús Tapia ha insistido en que en el Pleno del 28 de agosto se aprobó el plan operativo referente a los años 2025-2029. «En ese documento venía reflejado lo que han sido los años de la evaluación del plan 2020-2024 y el futuro del 2025-2029. En él la Diputación de Palencia ha dado cuentas de lo realizado hasta ahora y ha sido un compromiso que se tomó en el año 2020 que se ha hecho realidad», ha señalado.

«Se han hecho realidad los parques de bomberos de Aguilar de Campoo y Saldaña y la ampliación de la plantilla y la contratación de profesionales, que ahora tenemos trece más un suboficial y un jefe de servicio. Dentro de un mes, más o menos, saldrá una convocatoria de 22 plazas más con el objetivo de tener 54 bomberos profesionales para 2027 y tres suboficiales que suman los 57, que en un principio es el compromiso de aquí a los próximos años. Con ello, pues aumenta el presupuesto y nos vamos a casi cuatro millones de euros, que sumado a los años de vigencia de este plan, son los 21 millones que indicaban los diputados del PSOE», ha subrayado.