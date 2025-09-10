La Diputación movilizó a 70 bomberos en los cuatro incendios

El Norte Palencia Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:58 Comenta Compartir

La Diputación de Palencia desplegó un operativo «sin precedentes» para hacer frente a los cuatro grandes incendios forestales que asolaron el norte de la provincia desde el 10 de agosto, en Cervera de Pisuerga, Guardo, Golobar y Cardaño. Con la participación de más de 70 bomberos de los parques de Aguilar, Cervera, Herrera, Saldaña, Guardo, Baltanás, Venta de Baños, Frómista y Paredes, junto al jefe del servicio y suboficiales, se emplearon más de 30 medios materiales, incluyendo 10 bombas rurales pesadas, camiones forestales y vehículos ligeros en un total de 129 intervenciones durante el mes de agosto.

En Cervera de Pisuerga, entre diez y doce bomberos, con dos bombas rurales pesadas y tres vehículos ligeros, protegieron la Abadía de Lebanza y colaboraron con la Junta de Castilla y León.

En Guardo, 35 bomberos de ocho parques, con ocho bombas, dos camiones forestales y cinco vehículos ligeros, evitaron que el fuego alcanzara el polígono de Campodón, el barrio de los explosivos y el almacén de butano, además de defender Mantinos, señala la institución.

En el Golobar, 10-12 bomberos aseguraron la carretera a Brañosera con tres bombas y dos vehículos ligeros, mientras que en Cardaño, dos bomberos realizaron labores de reconocimiento con vehículos ligeros.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, junto a la vicepresidenta, María José de la Fuente, y los deputados Luis Calderón y Jesús Tapia, se desplazaron a las zonas afectadas para apoyar a los desalojados y coordinar esfuerzos, recuerda la institución provincial.