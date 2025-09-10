El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Palencia

La Diputación movilizó a 70 bomberos en los cuatro incendios

Efectivos de los parques de Aguilar, Cervera, Herrera, Saldaña, Guardo, Baltanás, Venta de Baños, Frómista y Paredes

El Norte

El Norte

Palencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:58

La Diputación de Palencia desplegó un operativo «sin precedentes» para hacer frente a los cuatro grandes incendios forestales que asolaron el norte de la provincia desde el 10 de agosto, en Cervera de Pisuerga, Guardo, Golobar y Cardaño. Con la participación de más de 70 bomberos de los parques de Aguilar, Cervera, Herrera, Saldaña, Guardo, Baltanás, Venta de Baños, Frómista y Paredes, junto al jefe del servicio y suboficiales, se emplearon más de 30 medios materiales, incluyendo 10 bombas rurales pesadas, camiones forestales y vehículos ligeros en un total de 129 intervenciones durante el mes de agosto.

En Cervera de Pisuerga, entre diez y doce bomberos, con dos bombas rurales pesadas y tres vehículos ligeros, protegieron la Abadía de Lebanza y colaboraron con la Junta de Castilla y León.

En Guardo, 35 bomberos de ocho parques, con ocho bombas, dos camiones forestales y cinco vehículos ligeros, evitaron que el fuego alcanzara el polígono de Campodón, el barrio de los explosivos y el almacén de butano, además de defender Mantinos, señala la institución.

En el Golobar, 10-12 bomberos aseguraron la carretera a Brañosera con tres bombas y dos vehículos ligeros, mientras que en Cardaño, dos bomberos realizaron labores de reconocimiento con vehículos ligeros.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, junto a la vicepresidenta, María José de la Fuente, y los deputados Luis Calderón y Jesús Tapia, se desplazaron a las zonas afectadas para apoyar a los desalojados y coordinar esfuerzos, recuerda la institución provincial.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dejan semiinconsciente a una menor en Vadillos tras una agresión
  2. 2

    Hallan un cuerpo en el lugar en el que desapareció Ángel Benéitez en el mes de mayo
  3. 3

    Valladolid se blinda con 850 agentes para la Vuelta, que cortará medio centenar de calles
  4. 4

    La calle de Valladolid que tiene ocho nombres
  5. 5

    Dani Fernández revienta la Plaza Mayor de Valladolid: «Guau, esto es una locura»
  6. 6 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Martes 9 de septiembre
  7. 7 Los fuegos artificiales provocan un conato de incendio en el Paraje del Caño Hondo
  8. 8 Autorizadas dos promociones que levantarán 82 nuevas viviendas en Puente Jardín y La Cumbre
  9. 9

    Rescatada en helicóptero una brasileña afincada en Valladolid al no poder continuar una ruta en Cantabria
  10. 10

    El nuevo centro deportivo Viding borra la huella de Lauki con amplias avenidas en su entorno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Diputación movilizó a 70 bomberos en los cuatro incendios

La Diputación movilizó a 70 bomberos en los cuatro incendios