El PP valora el ecuador del mandato de la socialista Miriam Andrés como «dos años perdidos»

«Dos años totalmente perdidos». Poco ha diferido el balance del ecuador del mandato municipal que ha ofrecido el portavoz del PP en al Ayuntamiento, ... Víctor Torres, del que hizo hace un año cuando se cumplía el primer aniversario de la llegada a la Alcaldía de Palencia de la socialista Miriam Andrés.

«Dos años perdidos», ha reiterado Torres, quien ha señalado además que el análisis de las actuaciones del equipo de gobierno del PSOE en estos dos años de mandato permite valorar la «total ausencia de proyecto de ciudad». El portavoz popular ha manifestado que la principal característica de la gestión del PSOE al frente del Ayuntamiento de Palencia ha sido «un inmovilismo sin precedentes», centrando sus críticas en aspectos como el aseo urbano, la oferta cultural y turística o el modelo de fiscalidad. «tenemos las calles más sucias que nunca y esto no es solo por el problema que tenemos actualmente con el CTR, sino que es el 'feedback' que hemos recibido de la calle durante todos estos dos años. A esto tenemos que sumarle también que la oferta cultural y turística no invitan al optimismo. También debemos añadir que todo ello tiene un agravante que es esa recaudación fiscal que alcanza máximos históricos y que no se traduce en ninguna mejora directa para los palentinos», manifestó Víctor Torres.

Asimismo, el portavoz popular denunció un claro incumplimiento del compromiso asumido por el PSOE con los ciudadanos de Palencia en su programa electoral, del que aseguró que cada vez cuesta más encontrar su publicación. Torres recordó que hace ya un año lamentaba que no se hubiesen dado pasos para cumplir prácticamente ninguna de esas promesas, por lo que calificó que la lectura del programa a estas alturas resulta «grotesco».

Asimismo, Víctor Torres insistió en que además de incumplir su programa electoral, «siguen deteriorando la administración». En este sentido señaló que departamentos municipales como los de Urbanismo, Personal o Turismo ofrecen peores servicios y criticó también los resultados en el área de Hacienda, al haber liquidado el año 2023 con remanente negativo, o haber tenido que devolver subvenciones, como las recibidas para la mejora de la actividad comercial.

Fue también muy crítico con el modelo de gobierno que, según indicó Torres, ejerce la alcaldesa, «basado en la falta de escucha y la imposición de decisiones unilaterales», recordando especialmente el cierre al tráfico de las calles Don Sancho y La Cestilla.

Los populares censuraron también el acuerdo de gobernanza firmado por el PSOE con Vamos Palencia e ironizaron con respecto al bajo nivel de cumplimiento, con la aprobación, según sostuvo, de algunas medidas que son diametralmente opuestas a las recogidas en ese documento. Torres denominó incluso a la formación localista como «comparsa» del equipo de gobierno.

Asimismo indicó que el Grupo del PP mantendrá la línea de trabajo desarrollada hasta ahora, como una «oposición responsable y constructiva», que, según señaló, «recorre cada punto de la ciudad tomando nota», para recuperar lo antes posible la Alcaldía de Palencia.