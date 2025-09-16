El PP de Palencia denuncia el «abandono» del PSOE a la provincia Ángeles Armisén destaca los compromisos cumplidos por los gobiernos populares frente a la «distracción política» de los socialistas

La presidenta del PP en Palencia, Ángeles Armisén, destacó la solidez del proyecto del PP de cara a las próximas elecciones autonómicas frente a la inestabilidad del Gobierno municipal y el abandono del PSOE a la provincia, subrayando los compromisos cumplidos, como la gratuidad del transporte público, con la segunda fase del Buscyl ya en marcha y la extensión de la gratuidad a todas las líneas de autobús de titularidad autonómica a partir del 30 de septiembre.

Armisén compareció ante los medios antes de la reunión del Comité Ejecutivo Provincial del partido, acompañada por el secretario autonómico del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez. La presidenta de los populares en Palencia destacó iniciativas como el transporte gratuito entre Villamuriel y Palencia, los nuevos centros de salud en Aguilar y Frómista, y la modernización de la estación de autobuses de la capital, como ejemplos del «compromiso del PP por la igualdad de oportunidades y la mejora de los servicios».

En contraste, criticó duramente al Gobierno de España y al PSOE por el «abandono sistemático» de Palencia, destacando el incremento del 21,2% en la recaudación tributaria en la provincia, con un aumento de 240 euros por contribuyente en el IRPF, sin que ello se traduzca en mejoras en servicios o inversiones. «El objetivo del PSOE es permanecer en el poder, pagando el precio que exigen los nacionalistas independentistas», denunció en declaraciones recogidas por Ical.

Armisén también cargó contra la situación en el Ayuntamiento de Palencia, calificando la ruptura del pacto entre el PSOE y Vamos Palencia como una «distracción política mediática». Según la presidenta, esta ruptura no cambia la gestión del gobierno municipal, que sigue siendo «inestable» y gobernado por los mismos, pero con una mayoría absoluta concedida a Vamos Palencia en la Junta de Gobierno. «Es un mal sueño de inestabilidad que los palentinos entenderán en las urnas», afirmó, reiterando el compromiso del PP como principal fuerza de oposición para trabajar por una mayoría social y electoral.

De cara a las elecciones autonómicas, Armisén felicitó a Milagros Marcos, nueva responsable nacional de Desarrollo Rural y Forestal del PP, y aseguró que el partido seguirá defendiendo el sector primario y una «política de sentido común» para atender las necesidades de los palentinos. «El tiempo del gobierno de Sánchez y el PSOE ha acabado, y trabajaremos para recordárselo en las urnas», concluyó.