La Policía Local interviene en varias agresiones y peleas en Palencia Una mujer, de 78 años, tuvo que ser trasladada al Hospital Río Carrión tras haber sido golpeada en la calle Francisco Reinoso

El Norte Palencia Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:56

Agentes de la Policía Local de Palencia tuvieron que intervenir en una serie de incidentes durante este pasado fin de semana, que coincidió que era el primero de las fiestas de San Antolín, atendiendo casos de agresiones y peleas. El viernes 29, a las 21.02 horas, los efectivos recibieron un aviso a través del servicio de emergencias 1-1-2 por la agresión a una mujer de 78 años en la calle Francisco Reinoso. La patrulla atendió a la víctima, que fue trasladada al hospital Río Carrión. La agresora, identificada por la víctima, no se encontraba en el lugar y está pendiente de localización.

Un día más tarde, el sábado 30, a las 6.59 horas, en la calle Empedrada, los servicios sanitarios solicitaron apoyo policial debido al comportamiento agresivo de un ciudadano que se negó a identificarse. Fue trasladado a comisaría, donde se le denunció por resistencia y tenencia de sustancias estupefacientes, mientras que a las 8.55 horas, en la calle Felipe Prieto, se identificó a un varón de 27 años agredido, cuyos atacantes huyeron. No requirió atención sanitaria y fue informado de sus derechos.

El domingo 31, a las 18.36 horas, en la calle Balmes de Palencia, se intervino en una pelea entre varias personas. Dos mujeres de 31 y 32 años, con lesiones visibles, denunciaron haber sido agredidas por un hombre de 45 años y una mujer de 37, identificados en la calle Guzmán el Bueno. Además, los agresores fracturaron el retrovisor de un vehículo estacionado.

El mismo día, el domingo, a las 22.36 horas, en el recinto ferial, dos menores de 13 y 15 años fueron identificadas tras pelearse en el suelo. No presentaban lesiones visibles, y se notificó a sus padres, informándoles sobre los pasos para presentar denuncia.