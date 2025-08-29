El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Los bomberos prenden fuego a una paca de paja y piden la dimisión de Mañueco y Quiñones

Palencia

Huye de la Policía Local tras discutir con una mujer de la que tenía orden de alejamiento

Ocurrió en la tarde del jueves en un establecimiento hostelero de la calle Los Trigales y el hombre, de 41 años, fue detenido después en su domicilio

El Norte

El Norte

Palencia

Viernes, 29 de agosto 2025, 10:45

La Policía Local de Palencia acudió sobre las 15:50 horas del jueves a un establecimiento de hostelería de la calle Los Trigales por una discusión de pareja con posibles amenazas. Se identificó a una mujer de 43 años y a un hombre de 41, que manifestaron que únicamente se trataba de una discusión verbal. Mientras los agentes tomaban declaración a posibles testigos, el hombre se ausentó del lugar a la carrera. Solicitados los datos de los implicados, se verificó que el hombre tenía decretada una orden de alejamiento de la mujer, por lo que los agentes se personaron en el domicilio del mismo y procedieron a su detención y traslado a la Comisaría de Policía Nacional.

También el jueves, en torno a las 10:00 horas en el cruce de la calle Diego Lainez con la calle Peregrinos, se produjo un accidente de tráfico entre dos turismos como consecuencia del cual una mujer de 58 años, conductora de uno de los vehículos, resultó con lesiones de carácter leve y fue trasladada al Hospital Río Carrión de Palencia. La Unidad de Atestados de la Policía Local elaboró el informe del accidente.

Ya este viernes, alrededor de las 6:45 horas en la avenida Vacceos, la Policía Local realizó la prueba de alcoholemia por infracción al conductor de un turismo, de 50 años, que arrojó un resultado positivo de 0,48 mg/l., siendo denunciado administrativamente. Del vehículo se hizo cargo un conductor habilitado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cómo pedir la tarjeta de Buscyl para viajar gratis en Castilla y León
  2. 2

    Crimen en Parquesol: una carta en un hotel de Benidorm, un vídeo y un «pacto» entre madre e hijo
  3. 3

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  4. 4

    Adiós a la zapatería más antigua de Valladolid: «Da rabia que el negocio no continúe»
  5. 5

    Acaba empotrado contra el apeadero de la Universidad tras una peligrosa huida ebrio y drogado
  6. 6 Un joven atrincherado en Alicante se suicida tras 35 horas de infructuosa negociación
  7. 7

    Los rescoldos vandálicos de El Cuadro se reactivan con las últimas agresiones
  8. 8 El humo de los incendios vuelve a cubrir Valladolid
  9. 9

    El bombero que negó el saludo a Mañueco: «Le dije cuatro verdades, pero con respeto»
  10. 10 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Huye de la Policía Local tras discutir con una mujer de la que tenía orden de alejamiento

Huye de la Policía Local tras discutir con una mujer de la que tenía orden de alejamiento