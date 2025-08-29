Huye de la Policía Local tras discutir con una mujer de la que tenía orden de alejamiento

El Norte Palencia Viernes, 29 de agosto 2025, 10:45 Comenta Compartir

La Policía Local de Palencia acudió sobre las 15:50 horas del jueves a un establecimiento de hostelería de la calle Los Trigales por una discusión de pareja con posibles amenazas. Se identificó a una mujer de 43 años y a un hombre de 41, que manifestaron que únicamente se trataba de una discusión verbal. Mientras los agentes tomaban declaración a posibles testigos, el hombre se ausentó del lugar a la carrera. Solicitados los datos de los implicados, se verificó que el hombre tenía decretada una orden de alejamiento de la mujer, por lo que los agentes se personaron en el domicilio del mismo y procedieron a su detención y traslado a la Comisaría de Policía Nacional.

También el jueves, en torno a las 10:00 horas en el cruce de la calle Diego Lainez con la calle Peregrinos, se produjo un accidente de tráfico entre dos turismos como consecuencia del cual una mujer de 58 años, conductora de uno de los vehículos, resultó con lesiones de carácter leve y fue trasladada al Hospital Río Carrión de Palencia. La Unidad de Atestados de la Policía Local elaboró el informe del accidente.

Ya este viernes, alrededor de las 6:45 horas en la avenida Vacceos, la Policía Local realizó la prueba de alcoholemia por infracción al conductor de un turismo, de 50 años, que arrojó un resultado positivo de 0,48 mg/l., siendo denunciado administrativamente. Del vehículo se hizo cargo un conductor habilitado.