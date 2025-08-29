El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo Los bomberos prenden fuego a una paca de paja y piden la dimisión de Mañueco y Quiñones

Palencia

Un muerto y dos heridos en un accidente entre una moto y un turismo

La colisión tuvo lugar en la noche del jueves en la carretera PP-2419 a la entrada de Bustillo del Páramo

El Norte

El Norte

Palencia

Viernes, 29 de agosto 2025, 09:53

Un hombre de 47 años falleció en la noche del jueves y otro hombre de 77 años y una mujer de 76 resultaron heridos en una colisión entre una motocicleta y un turismo ocurrida en la carretera PP-2419 a la altura de Bustillo del Páramo.

El accidente tuvo lugar a las 22:13 horas, cuando el Centro de Emergencias Castilla y León 112 recibió una llamada que alertaba de un accidente en la carretera PP-2419, en la entrada de Bustillo del Páramo. Explicaban los alertantes que habían colisionado un turismo y una moto, cuyo ocupante estaba herido grave.

La sala de operaciones del 112 dio aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

El personal médico confirmó el fallecimiento de un hombre de 47 años, y atendió y trasladó a dos heridos, un hombre de 77 años y una mujer de 76, en una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico, respectivamente, al Hospital Río Carrión de Palencia.

«El motorista era un trabajador de la fábrica de quesos Valle de San Juan en Villarrabé que volvía a Carrión de los Condes, donde vivía, y los heridos son un matrimonio que vive en Bustillo del Páramo», comentaba el alcalde de Bustillo del Páramo, Juan María Miguel Mata.

