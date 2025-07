El pívot Chema González renueva contrato y disputará su cuarta temporada en Palencia

El Baloncesto Sevilla no sube y volverá a ser rival de los morados

El Baloncesto Sevilla no jugará la próxima temporada en la ACB. La Asamblea General de la patronal ha rechazado su inscripción al considerar que el club no ha cumplido con los requisitos económicos exigidos, pese a haber logrado el ascenso en la pista durante la Final Four celebrada en la Caja Mágica. Su lugar lo ocupará el Covirán Granada, descendido deportivamente, que ha sido invitado a cubrir la vacante andaluza tras presentar la documentación en plazo. Un ascenso logrado en la pista que no se concreta, como ya le sucediese al Súper Agropal Palencia en la temporada 2015-16. Este desenlace altera de forma directa el escenario de la Primera FEB 2025-26, donde competirá el Súper Agropal Palencia. El equipo morado, que cayó ante Fuenlabrada en semifinales de aquella Final Four, se reencontrará con los sevillanos, ahora nuevamente como uno de los favoritos a luchar por el ascenso. En caso de no salir ninguna de las piezas anunciadas de cara al proyecto que se pensaba para ACB, los sevillanos contarían en sus filas con Benite, Hughes o Jelinek para tratar de volver a asaltar el ascenso. Un rival de peso, con estructura y experiencia ACB, que vuelve a cruzarse en el camino de los palentinos en la que será otra exigente temporada en la segunda categoría del baloncesto nacional.