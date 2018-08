Pipper, un turista diferente en Palencia El perro turista Pipper enfrente de la Catedral de Palencia / Antonio Quintero El perro de Pablo Muñoz Gabilondo visitará 50 lugares de España para reclamar más espacios 'dogfriendly' ÁNGEL MARTÍNEZ MÍNGUEZ Palencia Jueves, 23 agosto 2018, 08:08

El perro, desde tiempo atrás, ha sido conocido siempre como el mejor amigo del hombre. La fidelidad, lealtad, e incluso en algunas ocasiones valentía suelen ser las aptitudes que mejor representan a este animal.

Pipper es el nombre de este protagonista canino. Se trata de un 'Parssons' de 2 años de edad, que mantiene una dieta muy estricta. La educación que ha recibido, sumada a sus andanzas junto a su compañero humano, el periodista Pablo Muñoz Gabilondo, le han hecho convertirse en todo un ejemplo perruno. Muchos se preguntarán qué es lo que le hace destacar sobre el resto de sus amigos peludos. Fácil, Pipper va a recorrer España como si de un turista se tratase. Un turista que busca concienciar sobre un problema que ignora la mayoría. «Yo iba a los restaurantes con los amigos y gente conocida, y me daba cuenta que no podía entrar con mi compañero, Pipper. Fue entonces cuando decidí que había que hacer algo al respecto. Así surge el proyecto 'Pipper on Tour'», explica Pablo Muñoz Gabilondo.

La vuelta a España con Pipper tiene, como objetivo, promocionar aquellos destinos turísticos que permiten la entrada a animales de compañía. «Hay que concienciar a la sociedad y mover este tema. Se me ocurrió dar la vuelta a España, grabando y contando de forma creativa esta situación, para así ayudar a la gente a encontrar sitios que admitan mascotas. Recorremos 50 lugares y en cada uno filmamos un 'clip' de Pipper como un turista más», cuenta Pablo Muñoz.

Las peripecias de este cánido pueden verse en las redes sociales y han alcanzado los 35.000 seguidores en Instagram. Hasta ahora ha visitado la zona norte de la península. Lugares como Bilbao, Cantabria, Asturias y Galicia, así como también Castilla y León, donde ha metido también su hocico en Palencia.

«Tenemos en mente dos retos. El primero es concienciar a la sociedad para que sea más 'dogfriendly', es decir, que haya más sitios que admitan mascotas y colocar a España al mismo nivel que el resto de países europeos en este tema. Los perros son un miembro más de la familia y por tanto hay que integrarlos también en los espacios públicos. El segundo reto es luchar contra el abandono. Tristemente, España es uno de los países en los que más abandonos hay y es posible que si en cualquier establecimiento pudieras entrar con tu perro, más difícil, o menos tentación se tendría, para abandonarles», señala el periodista Muñoz Gabilondo.

Además de impulsar el turismo con mascota en el segundo país más visitado del mundo, 'Pipper on Tour' busca sensibilizar sobre el respeto a los animales y el papel que los perros tienen en nuestra sociedad.