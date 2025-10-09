Piden 40 años de cárcel para diez acusados de tráfico de drogas

La Audiencia Provincial de Palencia juzga el día 20 a cuatro hombres y seis mujeres con edades comprendidas entre los 27 y los 64 años ... y para quienes el Ministerio Público solicita una pena global de 40 años de prisión y 24.000 euros de indemnización por un presunto delito contra la salud pública en su modalidad de distribución y venta de sustancias estupefacientes, tanto que causan como que no, grave daño a la salud.

Según el escrito de la Fiscalía, los acusados M. R. y T. R., pareja sentimental, llevaron a cabo numerosos 'pases' tanto en su vivienda de Guardo como en otra ubicada en Velilla del Río Carrión. Con fecha 22 de diciembre de 2021, se procedió por la Guardia Civil de Palencia y tras la debida autorización, a la intervención de las comunicaciones de teléfonos usados por ellos. De la observación de numerosas llamadas recogidas tras la intervención, resultó que uno de ellos se usaba para quedar y encontrarse con supuestos vendedores para después hacérselo llegar a los consumidores habituales, que contactaban con T. R. para la obtención de sustancias, y el otro, para que M. R. era reclamada por T. R. para que le acompañase en dicha adquisición.

Asimismo, en el transcurso de las investigaciones, se concedió autorización para la intervención de las comunicaciones de los acusados M. C. F., M. A. R. G., F. M. Z. P. y P. R. G., dado que se venían dedicando a la distribución al consumidor final de sustancias estupefacientes.

Así, M. A. R. G. estaba haciendo llegar 'speed' a Guardo, Velilla y alrededores, proporcionando a M. C. F. este tipo de sustancia para su venta. De tales transacciones resultaba conocedora V. A. F., pareja sentimental de M. A. R. G., quien también participaba en las entregas y recogía supuestos pedidos. Respecto a F. M. Z. P., actuaba como intermediaria en la adquisición de sustancias, efectuando viajes desde León hasta el domicilio de M. C. F. para hacerle entrega de sustancias estupefacientes, en especial cocaína.

P. R. G. se dedicaba a la entrega de 'speed' y cocaína' al consumidor final, al igual que R. M. M., quien en varias ocasiones le proporcionó a T. R. sustancias estupefacientes.

El 13 de abril de 2022, se procedió a la entrada y registro en los domicilios de los acusados, incautándose 164 gramos de speed; tres, de cocaína; cinco, de cristal (MDMA); 86, de metanfetamina; 110, de marihuana, y 110 gramos de sustancia de corte, así como 2.525 euros en moneda fraccionada. Además, se intervinieron seis básculas, troqueles para la distribución de las sustancias estupefacientes, cinco libretas con los movimientos de las ventas de dichas sustancias y varios teléfonos móviles.