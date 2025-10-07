Amplio despliegue policial y de bomberos por un posible escape de gas
Varias dotaciones de la Policía Local, la Policía Nacional y los bomberos acuden al inmueble, en Casado del Alisal, y evacúan a una mujer de 85 años
Palencia
Martes, 7 de octubre 2025, 23:22
La avenida de Casado del Alisal se ha visto asaltada esta noche por un tremendo susto, derivado de un aviso por fuga de gas en ... el portal número 22, muy próximo al hotel Castilla Vieja. Tras el aviso del servicio de emergencias del 112 de un fuerte olor a gas en los pisos superiores, varias dotaciones de la Policía Local, la Policía Nacional y los bomberos han acudido hasta el inmueble.
Según han confirmado los bomberos del Parque de Palencia, al menos una persona ha resultado intoxicada por el escape de monóxido de carbono y derivada hacia los equipos sanitarios de emergencias.
Varios vecinos de los pisos del inmueble, donde el problema parece haberse suscitado en las alturas superiores, por encima del cuarto, han sido desalojados por precaución.
La ambulancia acudió hasta el inmueble a atender a una mujer de 85 años, y cuando llegaron los equipos sanitarios el olor a gas era elevado y se decidió el desalojo de los vecinos.
Sin embargo, la empresa de distribución de gas hizo las comprobaciones pertinentes, la ventilación oportuna, cortó las posibles vías de intoxicación y tras las comprobaciones pertinentes de que no había riesgos, los vecinos volvieron a su casa sin problema.
La amplia presencia de dotaciones policiales, de bomberos y del 112 ha suscitado curiosidad en la zona donde se ha producido el escape, bastante transitada en la noche de este martes poco antes de las 22 horas, también dada la excelente temperatura.
