Equipos de emergencias, bomberos y policía, en el lugar del suceso.

Equipos de emergencias, bomberos y policía, en el lugar del suceso. E. N.
Palencia

Amplio despliegue policial y de bomberos por un posible escape de gas

Varias dotaciones de la Policía Local, la Policía Nacional y los bomberos acuden al inmueble, en Casado del Alisal, y evacúan a una mujer de 85 años

J. Olano

J. Olano

Palencia

Martes, 7 de octubre 2025, 23:22

La avenida de Casado del Alisal se ha visto asaltada esta noche por un tremendo susto, derivado de un aviso por fuga de gas en ... el portal número 22, muy próximo al hotel Castilla Vieja. Tras el aviso del servicio de emergencias del 112 de un fuerte olor a gas en los pisos superiores, varias dotaciones de la Policía Local, la Policía Nacional y los bomberos han acudido hasta el inmueble.

