«De perroflautas, nada de nada, en Podemos somos gente muy seria»

Encargado de obras en una empresa de restauración del patrimonio histórico, Francisco Salcedo, acaba de ser elegido secretario general de Podemos en la provincia de Palencia. Sin ninguna experiencia política previa, entró en Podemos movido por la ilusión de poder cambiar la sociedad y mantiene intactas aquellas ilusiones iniciales, aunque después de unos pocos años en la formación, el sentido práctico también ha ido ganando peso en su concepción de la política, lo que le llevó a dar el paso de presentarse a la dirección del partido, que permanecía descabezado desde hace más de tres años. Francisco Salcedo tiene 44 años y lleva 11 residiendo en Palencia.

–¿Qué le ha llevado a decidir concurrir al proceso de primarias de Podemos para el puesto de secretario general en Palencia?

–Llevo participando en Podemos Palencia desde sus inicios, desde la primera asamblea, por lo que estoy muy ligado a este movimiento. Aunque la verdad es que quienes me han convencido han sido los compañeros, desde luego, siempre hay que tener ganas, pero esa confianza que han depositado en mí los compañeros es la que me ha llevado a presentarme. Porque, al fin y al cabo, yo solo soy la cara visible de un grupo de personas que queremos sacar este proyecto adelante.

–¿Y qué llevó en aquellos momentos iniciales a una persona sin ninguna trayectoria política a dar el paso adelante para integrarse en un movimiento como Podemos?

–Es cierto que nunca había estado metido en política. Y cuando entré, tampoco tenía intención de entrar en política. Me interesaba todo ese movimiento nuevo que era Podemos, porque yo siempre había votado a partidos de izquierda que después veía que todas las políticas de izquierdas siempre se las olvidaban. Estaba harto de tantas mentiras. En las últimas elecciones ya ni estaba votando, porque hacían algunas políticas de maquillaje, pero las verdaderas políticas que tendría que hacer la izquierda siempre se olvidaban. Y cuando empezó Podemos encontré la ilusión de algo nuevo, y, una vez dentro, vi que era un proyecto que sí merecía la pena.

–¿Y aún queda algo de aquellas ilusiones de los movimientos que arrancaron en con el 15-M o la realidad del sistema político se lo ha llevado todo?

–En el proyecto, sigo creyendo. Y más que el sistema o la política, lo que más me ha desencantado son algunas personas que, bajo mi punto de vista, vieron en Podemos la oportunidad de conseguir en Podemos algo que en otros sitios no habían conseguido, pero algo de carácter personal. En cuanto a la política, sobre lo que he ido viviendo, como hasta ahora no tenía ninguna experiencia, tampoco ha habido nada con qué compararlo. Yo la ilusión en el proyecto la sigo teniendo. Puede haber cambiado un poco mi concepción de la política, pero más que la política, los que me han defraudado son muchas personas que se acercaban a Podemos en sus inicios buscando lo que no era. Aquí los que estamos ninguno somos políticos profesionales, somos personas normales, que tenemos nuestros empleos y que dedicamos muchas horas a esto, horas que robamos a nuestras familias, a nuestros amigos. Entonces, cuando ves que hay gente que da tanto a cambio sin esperar nada, y que otros vienen buscando algo sin aportar nada, es cuando te desilusionas de la gente. Porque aquí en Podemos somos gente muy seria, nada de perroflautas, como dicen algunos. Somos trabajadores que queremos mejorar nuestra sociedad, así que de perroflautas, nada. Yo llevo trabajando desde los 16 años, tengo mi familia, mi trabajo, mi casa, somos gente seria.

–¿Ha conseguido Podemos en estos tres años desde las pasadas elecciones municipales consolidarse como partido político en Palencia?

–La verdad es que sí. En estos momentos, la gente que estamos participando estamos muy cohesionados. Al principio, esto fue un 'maremagnum' de gente y poco a poco se ha ido haciendo como una especie de selección natural de personas que sí que creían de verdad en el proyecto, y lo que ha quedado al final es un grupo de gente majo, de diferentes profesiones, personalidades... Una mezcla muy heterogénea y la verdad es que hacemos un buen grupo.

–¿Y qué posibilidades tiene este pequeño grupo de estar representado en Palencia en las instituciones?

–Bueno, mirando las últimas elecciones que hubo, haciendo la traslación de los votos que obtuvo nuestro procurador en Palencia con respecto a las municipales, tendríamos representación en el Ayuntamiento.

–¿Ganemos les debe tres concejales?

–Yo no me voy a meter en eso. No nos debe nada, porque, en todo caso, la culpa fue nuestra por no presentarnos. Porque por los motivos que fuesen el secretario general que teníamos entonces, por temas personales, decidió no seguir adelante y no nos presentamos. Ganemos no nos debe nada, fuimos nosotros los que no quisimos presentarnos.

–¿Y en estos momentos vería factible que Podemos, por sí solo, sin confluir con otros partidos, obtendría representación en el Ayuntamiento?

–Yo creo que sí. Tenemos una estructura fuerte y definida, aunque nunca es fácil encontrar gente dispuesta a entrar en una lista, pero sí, ahora estamos preparados pra entrar en el Ayuntamiento de Palencia. De hecho, creo que la hubiésemos tenido hace tres años. Pero no podemos culpar de ello a Ganemos ni decir que nos ha robado concejales, porque somos los únicos culpables. Ni nos deben votos, ni nosotros los debemos, los que nos han votado lo han hecho porque creen en el proyecto.

–De cara a las próximas municipales, Podemos ha aprobado entablar contactos para buscar confluencias con otros partidos y organizaciones, ¿han comenzado ya esas conversaciones?

–Lo que se ha aprobado es la posibilidad de ir en confluencia, no que sea obligatorio. A día de hoy, todavía no hemos tenido contactos, pero sí que los va a haber. Para la próxima semana, ya tendremos una reunión con Ganemos, y después la tendremos con Izquierda Unida, y posteriormente con otras organizaciones, de las que pueden entrar personas en la lista que se presente, y sobre todo para llevar sus reivindicaciones en nuestro programa municipal.

–¿Y en el caso de que se lleguen a acuerdos y se presenten en una lista en confluencia con otros partidos, qué líneas rojas no están dispuestos a que puedan atravesarse?

–Sobre todo el programa. Debe hacerse de forma conjunta. No vamos a sumarnos al programa de nadie si no hemos participado. Esa es nuestra primera línea roja. Está claro que las personas son importantes, pero lo principal es un programa que cuente con nuestra participación.

–¿Le preocupa quién sea el cabeza de lista?

–A día de hoy, no. Nuestro interés principal es consolidar el proyecto y con ello, la idea que tenemos de cómo queremos que sea la ciudad de Palencia. Si lo ponemos en una balanza, ponemos el interés de la ciudad muy por encima de los nombres de las personas que vayan en la lista.

–¿Y a usted, le gustaría formar parte de la lista?

–Estoy dispuesto a ello, cuando te presentas a estos cargos, sabes que va implícito. Lo que no me preocupa es el número en el que vaya. Además, por estatuto, mi mandato solo dura 18 meses y mi principal interés es preparar un buen programa electoral para que, bien solos, o bien en confluencia, esté preparado para llegar al Ayuntamiento. Este próximo año, bajo ningún concepto Podemos puede quedarse fuera del Ayuntamiento de Palencia. No sabemos si iremos solos o en coalición con otros, pero tenemos que entrar en el Ayuntamiento.