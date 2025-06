La PAU se despide con sensaciones positivas y buena adaptación al nuevo modelo

Los pasillos del IES Alonso Berruguete y de la Escuela Oficial de Idiomas, que estos días han sustituido al habitual campus de La Yutera por ... obras, volverán a recuperar su normalidad tras el cierre de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en su convocatoria ordinaria. Han sido tres jornadas intensas en las que 659 estudiantes de la provincia se han enfrentado al nuevo modelo de examen, con menos optatividad y más estructura fija, y de la que muchos salen con una sensación mejor de la esperada.

El último día de pruebas ha transcurrido con absoluta normalidad. La mañana arrancó con los exámenes de Matemáticas, Latín, Dibujo Artístico, Análisis Musical o Ciencias Generales, que se realizaron de 9:00 a 10:30 horas, y se cerró con la franja de 11:30 a 13:00 horas, dedicada a asignaturas como Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, Artes Escénicas o incompatibilidades.

La opinión general entre el profesorado es de satisfacción, tanto por la actitud del alumnado como por el resultado de la nueva organización. «Los alumnos venían muy nerviosos. Entre la presión que les metemos todos, la suya propia y los cambios, es algo normal. Pero lo hemos superado con creces y no ha habido ningún percance grave. El primer examen les salió bien y eso les tranquilizó», afirma César Carbajo, docente del IES Recesvinto de Venta de Baños.

César Carbajo considera que el nivel ha sido razonable en cuanto a las diferentes pruebas y acorde a lo que habían trabajado en clase de cara a la prueba. «Ha sido asequible, aunque siempre hay pruebas más complejas como Física, Química o Matemáticas. El nivel era lo esperable, acorde a los modelos cero. En general han salido contentos». También valora positivamente el nuevo formato donde los exámenes de las asignaturas troncales se han repartido entre los tres días, en vez de realizarse todas durante la primera jornada. «De primeras, ese cambio en la organización de las materias no me convencía, pero he visto que los alumnos tienen más tiempo para organizarse y me ha parecido un buen resultado. En cuanto al cambio de modelo, este es más justo. Antes había demasiada optatividad y algunos se dejaban partes sin estudiar. Esto es más razonable y a los buenos alumnos les beneficia».

Desde el Colegio Filipense Blanca de Castilla de Palencia, Conchi Fernández coincide en que los primeros nervios dieron paso a una dinámica positiva. «Había algo de incertidumbre porque los alumnos no sabían lo que se iban a encontrar, pero con las pruebas cero les hemos preparado desde todas las asignaturas y todo ha ido bien. El cambio en los horarios tampoco ha estado mal, se han adaptado sin mayor problema. Después del primer examen, todo fue como la seda», resume.

También María García, profesora del IES Alonso Berruguete, percibe que la experiencia ha sido mejor de lo esperado. «Los alumnos han salido con sensaciones mejores de las que se esperaban en general. Luego, claro, depende de la asignatura y del caso. Nos han comentado que Química y Matemáticas les parecieron duras, pero en general están todos muy contentos, aunque luego esa impresión al resultado puede variar». En cuanto al nuevo calendario, García subraya que «el cambio de horarios con las troncales les ha venido bien. Han tenido tiempo para repasar entre días en esas materias más importantes».

Las calificaciones estarán disponibles a partir del miércoles 12 de junio a las 10:00 horas a través del portal de las universidades públicas de Castilla y León. A partir de ese momento se abrirá el periodo de preinscripción universitaria. Los alumnos que no hayan superado esta convocatoria podrán presentarse a la extraordinaria, prevista para los días 1, 2 y 3 de julio.

Tras semanas de repaso intensivo, planificación de horarios y noches sin dormir, la PAU de 2025 se despide en Palencia con la satisfacción de haber superado un nuevo modelo, unas circunstancias especiales y, sobre todo, un reto personal que marca el inicio del camino hacia la universidad.