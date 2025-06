«Nos hemos podido preparar bien durante el año», dicen los alumnos de la PAU

Adrián García González Palencia Martes, 3 de junio 2025, 20:03 Comenta Compartir

Los nervios, los repasos de última hora y los silencios tensos han vuelto este martes a los pasillos de los centros educativos palentinos que acogen la PAU, que afrontan 659 estudiantes entre el martes y el jueves. Los exámenes se desarrollan en dos sedes, el IES Alonso Berruguete y la Escuela Oficial de Idiomas, ya que el campus de La Yutera, a diferencia de años anteriores, no ha podido acoger los exámenes debido a las obras de remodelación que experimentan sus instalaciones.

La edición de este año en Palencia cuenta con varias particularidades. Por un lado, el cambio de sede. Además, esta es la primera convocatoria oficial en la que se aplica el denominado 'modelo 0', un nuevo formato de examen con menor optatividad y cambios en la estructura que ha generado incertidumbre entre algunos jóvenes. Sin embargo, muchos aseguran que se han adaptado con normalidad. «Dentro de lo que cabe, el modelo 0 salió pronto y nos hemos podido preparar bien durante el año. Es cierto que hay menos optatividad y hay que estudiar más, pero lo afrontamos como podemos», explicaba Alberto Cerezo, alumno del IES Virgen de la Calle, tras completar el primer examen.

Como él, cientos de estudiantes se enfrentaron este martes desde las 9:00 horas a la prueba de Lengua Castellana y Literatura. En ella, debían demostrar su comprensión lectora, redacción y análisis literario, con obras como 'La familia de Pascual Duarte', de Cela, entre los textos protagonistas.

La mañana continuó con Historia de la Filosofía, una asignatura optativa que genera especial respeto por su carácter más abstracto. «Creo que es la asignatura a la que tenemos todos más miedo. Al ser algo más subjetivo, puede que tu respuesta la consideres buena y quien lo corrija no esté completamente de acuerdo», opina el estudiante.

La jornada transcurrió con normalidad, sin incidencias reseñables. Al salir del aula, las sensaciones eran diversas, pero en general, positivas. «Al principio estaba un poco nerviosa, porque no sabes cómo va a ser, los cambios y el reto que supone hacer este examen. Al ver las preguntas me he tranquilizado al ser parecido a lo que hemos hecho en clase. Ha caído Cela, entonces muy contenta», compartía Lorena Álvarez, también del Virgen de la Calle de Palencia, quien quiere estudiar Magisterio.

Eva Briñón, de ese mismo centro, valoró la experiencia con serenidad. «Llevamos todo el curso preparándonos mucho. No he sentido tanto la presión, lo he visto más fácil del miedo que nos meten». Su futuro pasa por la carrera de Psicología, según espera.

Desde el IES Condes de Saldaña, Amanda Martínez relataba que «llevamos estas dos últimas semanas estudiando a tope, muchos nervios, pero al final el examen ha sido más fácil de lo que me esperaba». Su intención es estudiar Filología Clásica. A pesar de la inquietud que generaban los cambios del nuevo modelo, Amanda se mostró contenta con ese primer resultado. «Veníamos un poco más temerosos con el cambio de modelo, pero creo que al final si te lo sabes, lo sacas bien».

Además del esfuerzo académico, algunos alumnos de la provincia tienen que lidiar con la logística de desplazarse a la capital para hacer la prueba. «Voy a dormir en Palencia estos días en casa de mi abuela. Al final, para la gente de los pueblos un poco más lejanos es complicado si no tienes casa aquí por el tema de los viajes, pero nos apañamos como podemos», contaba Amanda, que como muchos otros opta por pernoctar en la ciudad para evitar madrugones y contratiempos.

Los resultados de esta convocatoria ordinaria podrán consultarse a partir del miércoles 12 de junio a las 10:00 horas, a través de la web de las universidades públicas de Castilla y León. Posteriormente, se abrirá el plazo para realizar la preinscripción universitaria. La convocatoria extraordinaria tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de julio, con la publicación de calificaciones prevista para el 8 de julio. Además, en esta convocatoria, los alumnos con dislexia, disortografía u otras dificultades del aprendizaje cuentan con criterios de corrección adaptados, y se ha ampliado el tiempo para la realización de las pruebas.

De momento, la primera jornada ya ha quedado atrás y los estudiantes palentinos afrontan las dos siguientes con la esperanza de que el esfuerzo de estos meses se vea recompensado con el acceso a sus estudios deseados.

