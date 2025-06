Paredes acoge este fin de semana la décima edición del Puzzle Cross solidario

El Norte Palencia Viernes, 13 de junio 2025, 07:18 Comenta Compartir

La localidad palentina de Paredes de Nava acogerá este fin de semana el tradicional Puzzle Cross, una iniciativa en favor de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla y León (Cocemfe) que aúna ingenio, deporte y solidaridad. La cita, que alcalza su décima edición, se celebrará durante este viernes y sábado, 13 y 14, y ya son numerosos los inscritos para participar tanto en el popular torneo de rompecabezas como en la marcha solidaria, ambas el sábado.

Además, la iniciativa incluye una paella solidaria, música y animación para todas las edades. Este viernes 13, desde las 19:30 horas en el centro de artes escénicas Jorge Manrique, tendrá lugar una jornada de escucha y reflexión sobre deporte inclusivo y discapacidad.

Una de las protagonistas será la nadadora paralímpica Ester Rodríguez Morante, que compartirá su relato vital y logros para dar a conocer e integrar la realidad de los deportistas con discapacidad. La palentina, de 34 años, formó parte de la selección nacional durante ocho años, llegando a clasificarse en el Campeonato del Mundo de Durbán (Sudáfrica) y obtuvo un diploma en los Juegos Paralímpicos de Pekín.

Su discapacidad (una malformación al nacer) le llevó a sumergirse en la natación siendo muy niña, con tan solo dos años. «Nunca sentí mi discapacidad. Siempre compartí piscina con nadadores convencionales. Fue el entrenador de ese momento el que me animó a que me presentara a campeonatos de deportistas con discapacidad, y eso me abrió muchas puertas», recuerda Rodríguez, que lamenta que la normalización en la práctica del deporte adaptado haya tardado tanto en llegar a España. «Ya entonces en Pekín me sentí como una deportista con todas las letras, por el ambiente de respeto que se respiraba allí. Pero entonces no pude seguir con la natación porque no me daba para vivir. Y ha sido en los últimos Juegos de París 2024 cuando al fin se han equiparado las medallas entre deportistas olímpicos y paralímpicos, y todo ha empezado a cambiar», añade.

Una «labor incesante»

Otro de los que participará en la mesa de debate es Eugenio Sánchez Redondo. Vicepresidente de Fundación Aviva de Salamanca, entidad miembro de Cocemfe Castilla y León, su vida ha estado definida por el binomio deporte-discapacidad. Mientras era jugador profesional de fútbol sala, se inició como voluntario con personas con discapacidad. En la actualidad coordina los programas inclusivos de deporte, como el desarrollo de los campus de verano que llevan el nombre de Vicente del Bosque.

Asimismo, destaca la «labor incesante» de las entidades sociales, que facilitan el acceso a la práctica deportiva. «No tenemos que luchar por los derechos porque ya están reconocidos. Hay que ser constantes con el mensaje, la gente tiene poca memoria y se olvida rápidamente de todo lo conquistado», subraya. De ahí, incide, la importancia de iniciativas como el Puzzle Cross en Paredes de Nava, el campus Vicente del Bosque o la carrera de los 1.000 pasos en Salamanca. «El deporte es la herramienta socializadora por excelencia», sentencia Sánchez Redondo.

